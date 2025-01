Axerve Easy POS: pagamenti senza commissioni a un canone fisso

Gestire i pagamenti elettronici senza doversi preoccupare di commissioni su ogni transazione è oggi possibile grazie a Easy POS di Axerve. Questo sistema innovativo introduce una formula semplice e conveniente, con un canone mensile fisso a partire da 17€ al mese (IVA esclusa). L’obiettivo è offrire una soluzione chiara e trasparente, adatta a ogni tipo di attività commerciale, dai piccoli esercizi alle imprese più strutturate. Per averlo basta andare sul sito di Axerve e seguire le istruzioni. Ma andiamo a scoprire meglio come funziona questo strumento.

Zero commissioni e un unico canone mensile: ecco Easy POS di Axerve

Con Easy POS, Axerve elimina le commissioni per ogni transazione. Gli esercenti possono scegliere tra diversi piani di abbonamento basati sul volume delle transazioni annuali, garantendo così una gestione dei pagamenti più prevedibile e senza costi variabili. L’offerta include il POS Android™ PAX A920 Pro, un dispositivo all’avanguardia pensato per rendere i pagamenti rapidi, sicuri e semplici.

Il POS Android™ PAX A920 Pro è una soluzione tecnologica completa che combina efficienza e facilità d’uso. Tra le sue caratteristiche principali troviamo:

Schermo touchscreen HD : per una navigazione intuitiva e veloce;

: per una navigazione intuitiva e veloce; Connessione 4G e Wi-Fi : garantisce un’operatività costante, anche in mobilità;

: garantisce un’operatività costante, anche in mobilità; Stampante termica integrata : consente di rilasciare ricevute fisiche immediatamente;

: consente di rilasciare ricevute fisiche immediatamente; Sistema operativo Android : offre un’interfaccia familiare e compatibilità con numerose app di gestione;

: offre un’interfaccia familiare e compatibilità con numerose app di gestione; Accettazione di tutti i pagamenti elettronici: supporta carte di credito, debito, contactless e mobile payment.

Con Easy POS di Axerve, ogni commerciante può accettare pagamenti elettronici senza doversi preoccupare delle commissioni, pagando un canone fisso mensile proporzionato al volume delle transazioni. Una soluzione trasparente e innovativa, perfetta per chi cerca semplicità e controllo sui costi. Visita il sito ufficiale di Axerve per scoprire tutti i dettagli e attivare Easy POS per la tua attività.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.