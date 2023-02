AWS vs Aruba Cloud: il confronto

I Server Virtuali sono delle soluzioni ideali per chi è alla ricerca di configurazioni più performanti rispetto ad un hosting condiviso e meno costose di un server dedicato. La virtualizzazione in Cloud garantisce inoltre livelli di scalabilità elevati, questo perché è possibile adeguare facilmente le risorse alle necessità di traffico e ai carichi di lavoro che possono variare con il tempo. La complessità tecnica di un server virtuale è poi a carico del provider, con un dispendio minimo in termini di tempo ed investimento da parte del cliente per le esigenze di manutenzione e aggiornamento.

In questa breve analisi opereremo un confronto tra due fornitori di servizi Cloud, AWS e Aruba Cloud, cercando di capire quale dei due sia in grado di garantire il miglior rapporto tra qualità e prezzo. Per questa ragione il paragone verrà effettuato tra due configurazioni dotate di caratteristiche tecniche simili: t4g.medium di AWS e il piano Cloud PRO O2A4 del Cloud Computing di Aruba.

AWS t4g.medium

AWS (Amazon Web Services) è una sussidiaria del gruppo Amazon che mette a disposizione soluzioni on demand per il Cloud Computing, permettendo di eseguire applicazioni e servizi su macchine virtuali. Le sue istanze EC2 (Amazon Elastic Compute Cloud) T4G sono animate da processore ARM Graviton 2 con architettura a 64 bit, dal sistema Nitro AWS con hardware dedicato e hypervisor Nitro. In linea generale T4G è stato pensato per ambienti di sviluppo, code hosting su repository, applicazioni interattive, Desktop virtuali e database di piccole e medie dimensioni.

Esistono diversi piani tariffari legati alle istanze T4G, prendiamo quindi come riferimento t4g.medium che, come suggerisce il nome, offre una configurazione di medio livello commisurata ad esempio alle esigenze di una PMI. Di base le sue specifiche tecniche prevedono la dotazione di 2 CPU virtuali, 4 GB di memoria RAM, un rapporto del 20% tra prestazioni di base e vCPU, larghezza di banda burst di rete fino a 5 Gbps e larghezza di banda burst EBS fino a 2.085 Mb/s. Nello specifico burst è la modalità utilizzata per facilitare il trasferimento dei dati, mentre EBS (Elastic Block Store) è il servizio di AWS per la gestione dei carichi di lavoro.

Quanto costa AWS t4g.medium? Per valutarlo, prima di tutto abbiamo stabilito Milano come area geografica di riferimento. Fatto questo abbiamo scelto una configurazione basata su un piano annuale, nessun pagamento anticipato e sistema operativo Linux. Il risultato della nostra richiesta è visibile grazie all'immagine proposta di seguito:

Il preventivo ci comunica quindi che il costo mensile è pari a 22.92 dollari al mese (circa 21 euro al cambio odierno) per il piano Compute Saving di un anno. Cliccando su "Salva e visualizza il riepilogo" possiamo accedere al totale su base annuale tasse escluse.

275.06 dollari l'anno corrispondono a circa 252.14 euro per 12 mesi di accesso alle risorse di t4g.medium di AWS. Scopriamo ora quale quali sono i costi con Cloud Pro di Aruba per caratteristiche e risorse di livello simile.

Cloud Pro di Aruba

Cloud Pro è una formula del Cloud Computing di Aruba dedicata a chi desidera creare infrastrutture virtuali complesse caratterizzate da risorse garantite e con traffico illimitato. Per chi invece è alla ricerca di configurazioni più semplici ad un prezzo contenuto è disponibile l'alternativa Aruba Cloud VPS. Cloud Pro si presenta come una soluzione altamente personalizzabile che mette a disposizione hardware ridondato e una vasta scelta di componenti con cui è possibile adattare il server alle più svariate esigenze di business. Offre inoltre diverse funzionalità tra cui ad esempio la possibilità di connettersi ad altri Cloud Server tramite i Virtual Switch, replicando il funzionamento di un'infrastruttura fisica, e prevede una tariffazione che può essere oraria, mensile o annuale.

Questo piano presenta tra l'altro alcuni servizi accessori come la possibilità di configurare in pochi click, direttamente dal pannello di controllo, dei bilanciatori con cui ottimizzare la gestione dei carichi di lavoro. Così come l'opportunità di centralizzare lo storage dei Server Virtuali attraverso l'Unified Storage.

Cloud Pro, che conta ben tre hypervisor per la virtualizzazione tra cui scegliere (Openstack, VMware e Hyper-V), può essere testato gratuitamente prima dell'acquisto. Per iniziare a creare un nuovo Cloud server basato su questo servizio è sufficiente autenticarsi con il proprio account su Aruba Cloud e cliccare su "Vai al pannello di controllo".

Fatto questo si entra nel pannello di gestione da dove è possibile cliccare su "Crea nuovo server".

Le opzioni disponibili sono due: "Cloud Pro" e "VPS". Scegliamo la prima e passiamo alla selezione dell'hypervisor che nel caso della nostra analisi è Openstack: Open Source, performante nonché la più economica tra le alternative proposte

Il prossimo passaggio riguarda la scelta del template. Cloud Pro ne propone diversi basati sia su Linux che su Windows, optando per il primo si può selezionare ad esempio una distribuzione nota per la sua affidabilità anche in ambito server come Debian.

A questo punto si deve selezionare la taglia del proprio Server Virtuale. Anche in questo caso la scelta è particolarmente ampia ma, come anticipato, il piano al centro del nostro confronto è Cloud PRO O2A4 che a partire da 0.0290 euro l'ora offre una configurazione di medio livello basata su 2 CPU virtuali, 4 GB di memoria RAM, 80 GB di spazio per lo storage su NVMe, 1 Gb/s di connettività e Data transfer senza alcuna limitazione.

Una volta scelta la taglia si può stabilire un nome da associare al Cloud Server nonché digitare e confermare la password da associare all'utente di root che ne avrà la gestione.

Terminata la fase di configurazione il sistema propone automaticamente un prospetto di quanto si andrà spendere su base oraria, mensile o annuale.

Il prezzo mensile è quindi pari a 20.10 euro contro i 21 euro di AWS, mentre per quanto riguarda il costo annuale abbiamo 234 euro contro i 252.14 euro per 12 mesi proposti dal piano t4g.medium della sussidiaria di Amazon. Se si scegliesse la tariffazione oraria, su AWS si pagherebbero 0.038 dollari l'ora per un totale di 28.03 dollari al mese (in pratica 25.74 euro), con Cloud PRO O2A4 abbiamo invece 0.0290 euro l'ora per 21.17 euro mensili.

Conclusione

Al termine del nostro confronto, il piano Cloud PRO O2A4 è risultato più conveniente rispetto a t4g.medium di AWS che presenta una configurazione simile in termini di risorse. La formula del Cloud Computing di Aruba offre quindi maggiori vantaggi dal punto di vista del rapporto tra prezzo e risorse garantite.

In collaborazione con Aruba