AWS e Visual Studio per distribuire applicazioni .NET

Gli sviluppatori di AWS (Amazon Web Services), l'infrastruttura Cloud dell'azienda fondata da Jeff Bezos, hanno implementato una nuova procedura per il deployment delle applicazioni .NET.

AWS e Visual Studio

Tale funzionalità sarà accessibile grazie ad un'estensione di Visual Studio e ad un tool da linea di comando per .NET che prende il nome di AWS Deploy Tool. Entrambe le soluzioni erano disponibili fino ad ora sotto forma di anteprima per poi essere distribuite in versione stabile.

La caratteristica principale di questa nuova feature riguarda il fatto che essa permetterà di lanciare un'applicazione .NET in fase di produzione con un singolo click, senza la necessità di competenze tecniche particolari.

In molti casi infatti, distribuire un progetto tramite AWS non è particolarmente semplice. Si devono considerare diversi fattori come per esempio identificare la configurazione più corretta o definire il numero più corretto di macchine virtuali da utilizzare, stesso discorso per quanto riguarda i container la cui gestione ottimale richiede una certa esperienza.

Per questo motivo Amazon ha deciso di collaborare direttamente con Microsoft che, oltre ad essere la software house che sviluppa sia Visual Studio che .NET, mette a disposizione servizi dedicati al deployment come per esempio Azure Container Apps, Azure App Service e Azure Virtual Machine.

L'AWS Deploy Tool per .NET

Da parte sua il colosso dell'e-commerce ha fornito il suo contributo tramite il già citato AWS Deploy Tool per .NET, a sua volta basato sul CDK (Cloud Development Kit) della stessa azienda, con il quale è possibile accedere facilmente alle risorse messe a disposizione da AWS, generare Dockerfile e effettuare automaticamente il packaging delle applicazioni.

Come fatto notare da alcuni developer che hanno già testato il servizio, almeno per il momento l'AWS Deploy Tool risulterebbe più complesso da utilizzare rispetto al wizard per il deployment messo a disposizione dalla Casa di Redmond.

Contestualmente vi sarebbe una potenziali criticità per quanto riguarda la destinazione delle risorse, queste ultime infatti verrebbero assegnate tramite un algoritmo che effettua le sue valutazioni in base al tipo di applicazione.

Questo significa che in alcuni casi si potrebbero avere dei problemi di scalabilità con conseguenze difficilmente prevedibili in termini di prestazione o di bilanciamento delle risorse.