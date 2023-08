Microsoft: .NET 8 LTS sarà rilasciato a novembre 2023

Ogni due anni la Casa di Redmond rilascia una nuova versione LTS (Long-term Support) di .NET. Questi nuovi aggiornamenti vengono poi supportati per 3 anni a differenza delle release intermedie per le quali il supporto si limita a 18 mesi. .NET 8, la prossima LTS, sarà presentata nel corso dell'evento .NET Conf 2023 che si svolgerà tra il 14 e il 16 novembre 2023.

Le novità di .NET 8

Nell'attesa è comunque possibile anticipare alcune delle novità che caratterizzeranno il lancio, come per esempio l'aggiornamento di C# alla versione 12. Vale inoltre la pena di segnalare l'implementazione della compilazione AOT (Ahead Of Time) per i sistemi macOS di Cupertino. Fino ad ora infatti quest'ultima era disponibili esclusivamente su Linux e Windows. Su Linux, inoltre, si segnala una forte riduzione (nell'ordine del 50%) delle applicazioni compilate via AOT.

Contestualmente è stato aggiornato anche ASP.NET Core 8, includendo questa volta una libreria per la messaggistica in tempo reale basata sui WebSockets. Troviamo poi il supporto delle riconnessioni automatiche per SignalR, la libreria di Microsoft per l'invio di notifiche asincrone alle Web application client side. Merita di essere segnalata anche l'introduzione del supporto per HTTP/3 nel Web server Kestrel, così come quello nativo per AOT.

La compagnia di Satya Nadella ha poi migliorato ulteriormente Blazor, la funzionalità di ASP.NET che permette di realizzare interfacce Web interattive utilizzando C# invece di JavaScript. Tra gli aggiornamenti più rilevanti troviamo la possibilità di aggiornare le pagine Web senza dover operare un nuovo rendering del DOM (Document Object Model). Potrebbe poi rivelarsi molto utile l'introduzione di una nuova modalità per il rendering server side.

La roadmap di .NET

Come anticipato, .NET sarà disponibile da novembre per poi essere supportato nel triennio successivo. .NET 5 non è più supportato da maggio 2022 in quanto venne rilasciato nel novembre del 2020. .NET 7, che è la versione più recente del progetto ma non è una LTS, sarà supportata fino a maggio 2024, mentre .NET 9 (anch'essa una release standard) diventerà disponibile a novembre 2024. .NET 6 LTS continuerà ad essere supportata fino ad allora.