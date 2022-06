AWS è la piattaforma cloud preferita dai cybercrminali

Tra le varie piattaforme cloud presenti su piazza, quella preferita dai cybercrminali e, dunque, quella maggiormente bersagliata è AWS di Amazon. A rendere nota la cosa è una recente ricerca recentemente condotta da Hackmageddon ed elaborata da Atlas VPN.

AWS: ricevuti 18,8% degli attacchi nel 2022

Il periodo esaminato per lo studio va ad gennaio ad aprile 2022 e la quota di attacchi indirizzati al servizio di Amazon ammonta al 18,8% del totale. Seguono Microsoft OneDrive, Discord, Dropbox, Google Drive e GitHub con il 9,43%.

Andando ancora più nel dettaglio, il 64,8% degli attacchi effettuati mirano alla distribuzione di malware oppure alla messa in atto di campagne di phishing. Inoltre, il 18,5% delle violazioni ha come obiettivo quello di prendere il controllo delle infrastrutture, mentre il 16,7% puntano a rubare i dati con le finalità più disparate.

Il trend è stato innescato in special modo con il diffondersi della pandemia da Covid-19 e con il conseguente aumentare delle situazioni di smart working e delle comunicazioni remote a carattere professionale e privato.

Va tuttavia tenuto presente che se AWS fa ad capolista tra i servizi cloud più bersagliati, molto probabilmente la situazione è imputabile al fatto che si tratta di una soluzione assai diffusa e appetibile della concorrenza, considerano che controlla ben il 33% del settore, seguono Microsoft Azure con il 21% e Google Cloud con il 10%.

Per proteggere la propria privacy in rete e i dati archiviati sui dispositivi usati, oltre che quelli ricevuti e trasmessi, è bene munirsi di un servizio di VPN, come nel caso proprio di Atlas VPN.