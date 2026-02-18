Avviare un sito web in pochi clic a partire da 2,49 euro al mese con Hostinger

Per hobby o necessità, sono in tanti a voler aprire un nuovo sito web: c’è chi vorrebbe un blog personale, chi invece un piccolo sito di notizie, altri ancora una sorta di vetrina con cui mostrarsi a potenziali clienti. Il problema però è sempre lo stesso: tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare, o almeno è quello che pensano tutti coloro che poi rinunciano al loro sogno.

In questo senso, l’offerta di Hostinger, tra le principali aziende di web hosting a livello internazionale, è rivelatrice: con i suoi pacchetti ricchi di strumenti e servizi integrati, oggi in offerta a partire da 2,49 euro al mese, consente a tutti, anche a chi non ha alcuna conoscenza in campo informatico, di aprire un sito web in pochi clic e far crescere la propria nuova attività.

Tutto il necessario per iniziare

Fino a 3 nuovi siti web, 20 GB di spazio per conservare i propri file, due caselle di posta per sito web gratis per 1 anno, nonché un dominio gratuito per i primi 12 mesi: sono alcuni dei servizi inclusi in Premium, il piano di Hostinger pensato per offrire tutto il necessario agli utenti che desiderano avviare un nuovo sito.

Altri vantaggi Premium sono il riscatto gratuito del protocollo di connessione sicura SSL, i backup automatici settimanali, la manutenzione dei siti WordPress, strumenti di e-mail marketing gratis per 1 anno, l’eventuale migrazione del sito gratuita e senza downtime, più lo strumento website builder con AI per la creazione da zero di un sito in tre semplici passaggi.

La promozione di Hostinger, che consente di risparmiare l’80% sui piani Premium e Business, è valida per un periodo di tempo limitato. Inoltre, se il servizio non dovesse soddisfare le proprie aspettative iniziali, si potrà sempre richiedere il rimborso completo di quanto speso entro 30 giorni dalla data di acquisto grazie alla garanzia soddisfatti o rimborsati.

