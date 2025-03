AVG Internet Security: un antivirus per 10 dispositivi a 3 euro al mese

AVG Internet Security, uno degli antivirus più affidabili sul mercato, offre oggi una promozione esclusiva: uno sconto del 60%. Il prezzo, per il primo anno, crolla così a soli 37,60 euro invece di 93,99 euro. Questo si traduce in una protezione completa per appena 3,13 euro al mese. E con la garanzia di rimborso entro 30 giorni, è il momento perfetto per mettere al sicuro il proprio PC e la propria privacy.

Perché scegliere AVG Internet Security?

AVG non è solo un antivirus: è una vera e propria barriera contro le minacce digitali. Grazie alle sue funzionalità avanzate, protegge i tuoi dati, impedisce attacchi informatici e garantisce una navigazione sicura su tutti i dispositivi, inclusi smartphone e tablet.

Nello specifico, l'abbonamento Internet Security si distingue per l'antivirus avanzato capace di rilevare e bloccare virus, ransomware, spyware e malware di ogni tipo. Con il supporto dell'intelligenza artificiale, il software identifica in modo proattivo le minacce, garantendo una difesa costante e aggiornata. Inoltre, la funzione CyberCapture analizza le nuove minacce in tempo reale.

La sicurezza online inizia dalla protezione della navigazione. In tal senso, AVG offre diversi strumenti interessanti:

LinkScanner , che analizza i collegamenti sospetti per evitare siti dannosi

, che analizza i collegamenti sospetti per evitare siti dannosi Protezione Web , che verifica i file prima del download

, che verifica i file prima del download Protezione email , che blocca allegati potenzialmente pericolosi

, che blocca allegati potenzialmente pericolosi Wi-Fi Guard , che avvisa in caso di reti non sicure

, che avvisa in caso di reti non sicure Toolbar Remover, per rimuovere estensioni e barre degli strumenti dannose

Fino a dieci dispositivi, con un abbonamento

Per quanto riguarda gli attacchi informatici, AVG garantisce Firewall potenziato - che blocca accessi non autorizzati -, protezione ransomware per mettere al sicuro i tuoi file personali e password protection, che impedisce modifiche o eliminazioni non autorizzate delle credenziali salvate nel browser.

Con un solo abbonamento, puoi mettere al sicuro fino a 10 dispositivi, inclusi smartphone e tablet. AVG Internet Security è compatibile con Android, iPhone e iPad, garantendo protezione anche in mobilità.

Approfitta subito della promozione AVG Internet Security con il 60% di sconto, disponibile a soli 37,60 euro per il primo anno, pari a 3,13 euro al mese. Un piccolo prezzo per una sicurezza senza compromessi. E se cambi idea, hai 30 giorni per il rimborso garantito.

