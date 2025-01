Avere uno spazio nel cloud migliora la vita di tutti i giorni: ecco come

La possibilità di avere accesso a uno spazio di archiviazione in cloud è molto più importante e vantaggioso di quanto siamo abituati a credere. Forse non ce ne rendiamo pienamente conto o non ne sfruttiamo tutte le potenzialità, ma il cloud computing è uno strumento con il quale semplificare e migliorare le attività di tutti i giorni, sia quelle personali che quelle professionali. Vediamo perché.

Perché non possiamo più fare a meno del cloud

Uno dei principali vantaggi di avere a disposizione uno spazio in cloud è quello di accedere ai propri file in qualsiasi momento, ovunque ci si trovi e da qualsiasi dispositivo. Non è più necessario avere pendrive, unità USB o hard disk esterni: è tutto online, al sicuro protetto da password, e accessibile da smartphone, PC o tablet.

C’è poi il vantaggio di poter ottenere molto più spazio di quanto un’unità fisica sia in grado di proporre. Senza dimenticare come i file archiviati nel cloud siano realmente al sicuro. Sono infatti protetti con avanzati sistemi di crittografia tali da renderli inaccessibili a chiunque, ma sono anche al sicuro da fenomeni di furto o smarrimento delle periferiche o, ancora, della loro rottura o guasto.

Salvare i file nel cloud significa anche liberare la memoria di PC e smartphone, mantenendone elevate le prestazioni ed evitando di dover regolarmente decidere quali file sacrificare per poterne salvare di nuovi. Lo spazio in cloud è poi utilissimo per effettuare il backup dei dati, ma anche per trasferirli da un dispositivo all’altro (dal PC allo smartphone o viceversa).

Insomma, non possiamo fare a meno del cloud e tra le piattaforme a cui fare riferimento InternXT è sicuramente tra le migliori. Lo è per i livelli di sicurezza garantiti, perché per ciascun piano mette a disposizione tutte le funzionalità senza nessuna limitazione, perché permette di ottenere fino a 10 TB di spazio di archiviazione e, ancora, perché tutti i piani sono in offerta con lo sconto dell’85%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.