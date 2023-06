Avatar 2 La Via dell'Acqua: guardalo adesso in streaming

Se sei un fan di Avatar, il capolavoro di James Cameron che ha conquistato il mondo nel 2009, non puoi perderti il suo attesissimo sequel: Avatar 2 La Via dell’Acqua. Il film, uscito nelle sale il 14 dicembre 2023, ti porta in un viaggio mozzafiato nel mondo sottomarino di Pandora, dove i protagonisti Jake Sully e Neytiri affrontano nuove sfide e minacce per proteggere la loro famiglia e il loro popolo.

Adesso hai la possibilità di goderti il film nel comfort della tua casa, grazie a Disney Plus. Il servizio di streaming di Disney ti offre la possibilità di guardare Avatar 2: La Via dell’Acqua dove vuoi: basta avere un abbonamento attivo e potrai accedere al film in qualità HD, con audio e sottotitoli in diverse lingue.

Avatar 2 non solo: i vantaggi di Disney Plus

Disney Plus non è solo Avatar 2: La Via dell’Acqua. Con un solo abbonamento, potrai accedere a un catalogo vastissimo di contenuti per tutti i gusti e le età, tra cui:

Tutti i film e le serie di Star Wars, Marvel, Pixar e National Geographic

Le produzioni originali Disney Plus, come The Mandalorian, Loki, WandaVision e The Falcon and the Winter Soldier

I classici Disney e le nuove versioni live action

Le serie TV di successo, come The Simpsons, Grey’s Anatomy e Lost

Disney Plus ti offre anche la possibilità di creare fino a sette profili diversi, con opzioni personalizzate per bambini e adulti. Potrai guardare i tuoi contenuti preferiti su quattro schermi contemporaneamente e scaricarli sul tuo dispositivo per vederli offline. Inoltre, potrai usufruire della funzione GroupWatch, che ti permette di guardare i tuoi contenuti con i tuoi amici o familiari a distanza, sincronizzando la riproduzione e condividendo le reazioni.

Cosa aspetti? Sottoscrivi ora un abbonamento Disney Plus e preparati a vivere un’esperienza unica con Avatar 2: La Via dell’Acqua. Puoi scegliere tra due opzioni: l’abbonamento mensile a 8.99 euro o l’abbonamento annuale a 89.90 euro che ti regala di fatto due mesi. Entrambe le opzioni sono senza vincoli e potrai disdire in qualsiasi momento.

