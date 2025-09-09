Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Avast Ultimate in offerta: protezione completa con il 50% di sconto
Con Avast Ultimate hai uno dei migliori antivirus disponibili più anonimato garantito da una VPN illimitata. Tutto in sconto del 50%.
Edoardo D'amato
Pubblicato il 9 set 2025
Oggi più che mai, difendere i propri dispositivi e le informazioni personali richiede strumenti avanzati e affidabili. Avast Ultimate è la soluzione pensata per chi cerca una protezione completa contro virus, malware e minacce online, includendo anche strumenti per la sicurezza della connessione.

In questo periodo è disponibile una promozione speciale con il 50% di sconto sul piano annuale: il prezzo scende così a 52,50€ IVA inclusa, con la SecureLine VPN compresa nell'abbonamento per garantire navigazione sicura e senza limiti geografici.

Avast Ultimate: sicurezza totale e strumenti extra

La suite Avast offre già con la versione Premium Security una protezione avanzata che comprende il blocco di virus e malware, difese mirate contro i ransomware, il rilevamento delle frodi online, la verifica delle reti Wi-Fi e un sistema efficace contro phishing e siti non sicuri. Con la promozione in corso, questa versione è disponibile a 36,50€ all'anno per un singolo PC Windows oppure a 46,99€ all'anno per proteggere fino a dieci dispositivi tra computer, Mac e device mobili Android e iOS.

Chi sceglie il piano Ultimate, invece, ottiene il pacchetto più completo di Avast. Oltre alle funzioni già incluse in Premium Security, si aggiungono la SecureLine VPN illimitata, che protegge e cripta la connessione anche su reti pubbliche, il tool Cleanup Premium per migliorare le prestazioni dei dispositivi e liberare spazio, e AntiTrack, pensato per contrastare il tracciamento online e preservare la privacy durante la navigazione.

Questo piano ha un costo scontato di 52,50€ per un anno su un PC Windows, oppure di 64,99€ per un anno per dieci dispositivi su più sistemi operativi.

Tutte le offerte si attivano direttamente tramite il sito ufficiale di Avast e includono una garanzia di rimborso entro 30 giorni, così da poter testare il servizio senza rischi.

