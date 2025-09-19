Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Avast Premium Security: la difesa essenziale per navigare sicuri a piccolo prezzo

Proteggi PC, smartphone e tablet con Avast: antivirus avanzato, VPN, AntiTrack e difesa in tempo reale da virus, malware e truffe online.
Avast Premium Security: la difesa essenziale per navigare sicuri a piccolo prezzo
Proteggi PC, smartphone e tablet con Avast: antivirus avanzato, VPN, AntiTrack e difesa in tempo reale da virus, malware e truffe online.
Roberta Bonori
Pubblicato il 19 set 2025
Viviamo connessi ogni istante: smartphone, computer e tablet ci accompagnano nel lavoro, nelle chat quotidiane, negli acquisti e persino nella gestione della nostra vita privata. Per questo affidarsi a una protezione solida come Avast non è un optional, ma una scelta fondamentale.

Oltre il classico antivirus

Avast non si limita a bloccare i virus: è una vera piattaforma di sicurezza completa, capace di difendere in tempo reale tutti i tuoi dispositivi, che tu abbia un PC Windows, un Mac, un iPhone o un Android. Non a caso, la sua tecnologia è riconosciuta a livello internazionale come una delle più affidabili. Navigare con Avast significa dimenticarsi delle preoccupazioni legate a link sospetti, siti contraffatti o reti Wi-Fi poco sicure. Grazie ai suoi sistemi avanzati:

  • blocca virus, malware e ransomware prima che possano toccare i tuoi file,

  • ferma siti di phishing e truffe digitali con filtri intelligenti,

  • analizza le reti Wi-Fi e ti avvisa subito se la connessione non è sicura.

Le soluzioni Avast pensate per te

Premium Security - Solo 36,50€ il primo anno (sconto 50%) per 1 dispositivo. Difesa completa da virus, malware e siti web falsi.

Ultimate - Solo 52,50€ il primo anno (sconto 50%) per 1 dispositivo. Include tutte le protezioni base più:

  • SecureLine VPN per navigare in totale anonimato
  • Cleanup Premium per ottimizzare le prestazioni del PC
  • AntiTrack per proteggere la tua identità online

In un mondo dove le minacce digitali evolvono di giorno in giorno, avere Avast significa avere al tuo fianco un vero scudo invisibile, capace di proteggere te e la tua famiglia mentre vi godete tutte le potenzialità della tecnologia.

