Avast Premium Security: i tuoi dispositivi al sicuro con il 55% di sconto

I professionisti che lavorano costantemente in rete, condividendo sul cloud i file tra i dispositivi, sanno che gli attacchi informatici sono sempre in agguato. Basta poco per perdere tutto, danneggiare i dispositivi o ritrovarsi i dati criptati per via di un ransomware.

Per questo motivo, è necessaria una protezione sempre all'altezza della situazione e l'antivirus di Avast Premium Security è qui per questo. Con un risparmio del 55%, è infatti possibile proteggere fino a 10 dispositivi, difendendosi dalle minacce più diffuse.

Avast Premium Security: ecco i vantaggi

Avast Premium Security è un antivirus pensato per far si che l'utente possa operare in totale sicurezza, che si tratti di operazioni bancarie, acquisti o dati personali. Analizza i siti web per verificarne la legittimità, permettendovi di evitare quelli contraffatti o fraudolenti. Navigherete senza la preoccupazione che qualcuno possa avere accesso non autorizzato alle vostre credenziali.

Attualmente, gli attacchi da remoto sono sempre più numerosi. Un malintenzionato potrebbe infatti assumere il controllo del dispositivo per infettarlo, compromettendo anche gli altri. Avast protegge anche da questa tipologia di minaccia, rilevando gli attacchi non autorizzati che sfruttano il protocollo RDP (Remote Dekstop Protocol). Calcolando i tentativi di accesso tramite forza bruta non andati a buon fine, blocca gli indirizzi IP associati a questi tentativi, tagliandoli definitivamente fuori dai vostri sistemi.

Al blocco, Avast Premium Security aggiunge inoltre anche quelli noti, che solitamente distribuiscono malware tramite exploit delle porte RDP. Il database viene costantemente aggiornato tramite algoritmo IA. Monitora inoltre le vulnerabilità conosciute del sistema operativo, impedendo ai malintenzionati e agli exploit di fare leva su queste per introdursi nel sistema.

Avete dispositivi con differenti ecosistemi? Nessun problema! Oltre che con Windows, Avast Premium Security è infatti compatibile anche con MacOS, iPhone, iPad e Android. La protezione è quindi effettivamente a 360 gradi e sarete totalmente coperti.

Il piano attualmente più conveniente, permette di risparmiare il 55% sul prezzo finale proteggendo fino a 10 dispositivi a soli 42,29€ annui. Se non siete da subito convinti, potrete provare gratuitamente per 30 giorni il piano che consente di proteggere 1 PC Windows.

