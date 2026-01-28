Avast in super sconto: la tua sicurezza digitale al 70% in meno

Proteggere i propri dispositivi oggi è fondamentale, ma farlo risparmiando è ancora meglio. In questo momento, tutta la gamma Avast è proposta con uno sconto del 70%, un'occasione da non perdere per avere una delle soluzioni di sicurezza più complete sul mercato pagando molto meno.

La promozione consente di mettere al riparo PC, smartphone e tablet da minacce e truffe online, con la tranquillità di una garanzia di rimborso valida 30 giorni. Andiamo a scoprire nel dettaglio cosa include.

Avast: una suite completa di cybersecurity a 360 gradi

I piani Avast sono disponibili su tutti i principali sistemi operativi - Windows, macOS, Android e iOS - e funzionano in modo sincronizzato attraverso un unico account. In questo modo è possibile gestire impostazioni e protezioni da un solo punto, ritrovandole identiche su ogni dispositivo.

Le funzionalità di sicurezza vanno ben oltre il semplice rilevamento dei virus. Avast è in grado di individuare e bloccare tentativi di phishing via email, messaggi sospetti, truffe telefoniche e siti web pericolosi, avvisando l'utente in tempo reale quando viene rilevato un rischio.

Con Avast Premium Security si ottiene una protezione avanzata che include il blocco di malware e ransomware, la verifica della sicurezza delle reti Wi-Fi, la difesa dai siti falsi e non affidabili, la protezione contro il phishing e il contrasto agli accessi remoti non autorizzati al computer.

Chi desidera qualcosa in più può scegliere Avast Ultimate, che aggiunge servizi fondamentali come una VPN per navigare in modo anonimo e sicuro, strumenti di pulizia e ottimizzazione del sistema per migliorare le prestazioni del PC e funzioni dedicate alla tutela dell'identità online.

Entrambi in questo momento costano il 70% in meno: per ottenere questo prezzo speciale basta andare sul sito di Avast.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.