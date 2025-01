Australian Open: gli italiani in gara al secondo turno

Dopo l'eliminazione di Francesco Passaro contro il francese Benjamin Bonzo, sono sei gli italiani rimasti in gara agli Australian Open nei rispettivi tornei del singolare. Tra le donne, saranno impegnate nel secondo turno Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti, mentre tra gli uomini sono attesi Lorenzo Sonego, Lorenzo Musetti, Jannik Sinner e Matteo Berrettini.

Australian Open: il calendario del secondo turno degli italiani

Una delle sfide più interessanti del secondo turno degli Australian Open vedrà l'azzurro Lorenzo Sonego opposto alla rivelazione Joao Fonseca, che alla sua prima partita in uno slam ha battuto un top-10 come Rublev per tre set a zero. Di grande interesse anche il duello tra Matteo Berrettini e Holger Rune, con il vincitore dell'ultima Coppa Davis che dovrà giocare una partita di livello per superare il turno.

Incontri sulla carta più agevoli invece per Lorenzo Musetti e il numero uno del mondo Jannik Sinner: il carrarino se la vedrà contro il canadese Shapovalov, mentre l'altoatesino dovrebbe avere vita facile contro l'australiano Schoolkate.

Per quanto riguarda il singolare femminile, le nostre Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti partono favorite contro le loro rispettive avversarie, vale a dire la messicana Renata Zarazua e la rumena Jaqueline Cristian.

Dando infine uno sguardo al doppio, Bolelli e Vavassori si sono qualificati al secondo turno battendo il doppio tedesco Frantzen-Jebens. Prosegue la sua avventura anche Luciano Darderi, che in coppia con il colombiano Hidalgo ha superato gli azzurri Bortolotti-Cobolli. In ambito femminile, nella giornata di oggi esordiranno le vincitrici di Parigi 2024 Jasmine Paolini e Sara Errani, che se la vedranno contro le australiane Daria Saville e Priscilla Hon.

