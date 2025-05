L'aumento delle violazioni dei dati in Italia preoccupa: in che modo una VPN può aiutare

Gli episodi di violazioni di dati sono in aumento anche in Italia, dove un numero crescente di persone rimane connesso per almeno un paio d'ore a Internet ogni giorno. Ed è probabile che tra i 184 milioni di dati esposti in un enorme database scoperto dal ricercatore di sicurezza informatico Jeremiah Fownler vi siano anche nomi utente, password e e-mail che fanno riferimento a profili Google, Microsoft, Apple, Facebook, Instagram e Snapchat italiani.

Una singola violazione dei dati, o data breach, può compromettere la privacy e l'integrità stessa dei dati personali. Tra le conseguenze dirette si annoverano ad esempio perdite finanziarie, violazioni del GDPR (Regolamento generale sulla protezione dei dati voluto dall'Unione europea) e rischi per la sicurezza personale.

Da qui la necessità di un intervento immediato, sia da parte delle aziende che dei singoli utenti. Un aiuto concreto arriva dall'utilizzo di una VPN, il servizio di rete privata virtuale che consente di nascondere il proprio indirizzo IP rendendo la propria presenza e attività online invisibile agli occhi dei cybercriminali e di utenti malintenzionati.

Tra le VPN di riferimento in Italia, tanto per la velocità di connessione quanto per la sua affidabilità, si annovera ExpressVPN. Una VPN completa, in grado di offrire una protezione efficace contro un possibile data breach, grazie alle diverse funzionalità di sicurezza integrate, tra cui una politica no-log certificata che rende di fatto impossibile anche agli stessi membri della VPN risalire alla propria attività sul web.

Al momento il piano di due anni di ExpressVPN è in offerta a 4,87 euro al mese per 24 mesi, a cui si aggiungono 4 mesi extra in regalo e 5 Giga di dati eSIM (servizio holiday.com ndr) per viaggiare all'estero senza affrontare i costi esorbitanti del roaming. Nell'eventualità poi il servizio non soddisfi le proprie aspettative, si può sempre richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.