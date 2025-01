Aumento bollette nel 2025? Risparmia con le tariffe di Octopus

Il 2025 si prospetta come un anno complesso per le famiglie italiane, con un aumento significativo delle bollette di luce e gas già annunciato. Siamo lontani dai livelli raggiunti nel 2022, all'indomani dell'invasione russa in Ucraina, ma i prezzi stanno lievitando sensibilmente. Di fronte a questi aumenti, trovare una soluzione per risparmiare diventa una priorità, e Octopus Energy potrebbe essere la risposta giusta grazie all'offerta con costi bloccati per 12 mesi, attivabile entro il 20 gennaio.

Aumento bollette nel 2025: con Octopus risparmi

Gli analisti prevedono che i rincari saranno più pronunciati nei primi mesi del 2025, con un impatto diretto sulle famiglie e sulle piccole imprese. Gli esperti hanno calcolato che mediamente la spesa complessiva per famiglia si attesterà a circa 2.930 euro, ovvero quasi il il 14% in più rispetto ai 2.583 del 2024. La stima si basa sull’andamento degli indici PSV e PUN da gennaio a dicembre 2024 e le previsioni elaborate dall’European Energy Exchange (EEX) da gennaio a dicembre 2025.

In questo scenario, scegliere un fornitore energetico con tariffe competitive è fondamentale per contenere la spesa. Octopus Energy, uno dei principali fornitori di energia in Italia, propone un’offerta che unisce convenienza e attenzione all’ambiente. Attivando l’offerta entro il 20 gennaio, puoi accedere a tariffe a prezzo bloccato per un anno, proteggendoti così dalle oscillazioni dei costi energetici.

Le tariffe sono le sguenti:

Materia prima Luce: 0,1295 €/kWh ;

; Materia prima Gas: 0,497 €/Smc.

Le soluzioni di Octopus non si limitano al risparmio economico. L’azienda si distingue per il suo impegno nella sostenibilità, garantendo energia proveniente al 100% da fonti rinnovabili. Inoltre, il servizio clienti è tra i più apprezzati del settore, offrendo supporto rapido e personalizzato.

Non aspettare che gli aumenti si facciano sentire. Visita il sito ufficiale di Octopus Energy per scoprire tutti i dettagli della promozione e attivare l’offerta. In un contesto di rincari, scegliere un fornitore affidabile e sostenibile può fare la differenza per le tue bollette e per il pianeta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.