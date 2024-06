Aumenta le vendite e raggiungi più clienti: prova i servizi di Brevo

Per aumentare le vendite della propria attività, andando contestualmente a raggiungere un numero sempre maggiore di clienti, è fondamentale poter contare sugli strumenti giusti. Si tratta di un aspetto che, troppe volte, viene sottovalutato ma che può risultare decisivo in vari contesti aziendali.

Grazie alle soluzioni di emailing e CRM proposte da Brevo è possibile accedere a strumenti ottimizzati per le proprie necessità e il proprio tipo di attività. Brevo, infatti, propone cinque macro-aree di attività, con una strategia multi canale che consente a tutti gli utenti di individuare le soluzioni più adatte alle proprie necessità.

Per iniziare a utilizzare il servizio, creando un account gratuito, basta collegarsi al sito ufficiale di Brevo, tramite il box qui di sotto.

Aumenta le vendite con Brevo: come funziona il servizio

Brevo è una piattaforma che mette a disposizione strumenti di emailing e CRM per incrementare le vendite. Utilizzando email, SMS, chat e altri strumenti è possibile stringere rapporti stretti con i propri clienti e incrementare la propria attività.

Il servizio proposto da Brevo si articola in cinque diverse aree:

Marketing Platform

Sales Platform

Conversations Platform

Customer Data Platform

Messaging API

Ogni canale messo a disposizione da Brevo include degli strumenti ben precisi, che consentono all'utente che si affida alla piattaforma di poter mettere a disposizione della sua attività delle soluzioni efficaci e in linea con quelle che sono le necessità della propria attività.

Dalle conversioni delle campagne multi canale ai sistemi per migliorare ricavi, gestire i dati degli utenti e il Servizio Clienti, con Brevo è possibile selezionare le aree su cui concentrarsi per ottenere un miglioramento netto della propria attività. Per iniziare subito a usare Brevo è sufficiente collegarsi al sito ufficiale della piattaforma, qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.