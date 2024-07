Audiolibri narrati dalle voci di attori: la nuova app di ElevenLabs

Amanti dei libri e del cinema, preparatevi a un'esperienza di lettura straordinaria! La startup americana ElevenLabs ha introdotto una nuova funzionalità nella sua app di lettura "Reader" che consente di ascoltare audiolibri narrati dalle voci di leggende del cinema hollywoodiano.

Grazie a un accordo con i detentori dei diritti, l'app offre le voci di Judy Garland, James Dean, Burt Reynolds e Sir Laurence Olivier. Liza Minnelli, figlia di Judy Garland, ha espresso entusiasmo per questa iniziativa:

È emozionante sapere che la voce di nostra madre potrà essere ascoltata da milioni di persone che la amano. La nostra famiglia crede che attraverso la tecnologia di ElevenLabs, molte più persone potranno conoscere nostra madre e il suo immenso contributo al mondo del cinema.

Le dichiarazioni di Dustin Blank, responsabile di ElevenLabs

Un video promozionale illustra questa nuova funzionalità, attualmente disponibile solo in inglese, che permette di ascoltare classici come "Il mago di Oz" narrato dalla voce di Judy Garland. Dustin Blank, responsabile di ElevenLabs ha dichiarato:

Judy Garland, James Dean, Burt Reynolds e Sir Laurence Olivier sono solo alcuni degli attori più celebri della storia del cinema. Rispettiamo profondamente la loro eredità e siamo onorati di avere le loro voci all'interno della nostra piattaforma.

Blank ha anche anticipato che nei prossimi mesi verranno aggiunte altre voci di celebrità e il supporto per più lingue. L'obiettivo di ElevenLabs è rendere l'intelligenza artificiale sempre più coinvolgente e accessibile per il pubblico. L'app Reader di ElevenLabs, lanciata a fine giugno, è attualmente disponibile solo in inglese per utenti iOS negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Canada.

Nonostante questa funzionalità sia ancora in fase di sviluppo, rappresenta un passo avanti significativo nel rendere l'esperienza di lettura più accessibile e coinvolgente per un pubblico vasto e appassionato. L'unione tra le voci iconiche del cinema e la tecnologia di intelligenza artificiale apre nuove e interessanti possibilità per il futuro dei libri e dell'intrattenimento.