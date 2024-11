Attiva online l'offerta Fastweb: Internet ultraveloce e modem incluso a meno di 30€

Cerchi una nuova offerta con Internet veloce, modem incluso e che sia anche economica? Fastweb propone il piano Casa Light, una soluzione pensata per chi desidera un servizio internet affidabile e performante, al costo mensile di soli 27,95 euro al mese - che diventano 23,95 euro al mese per chi sceglie di attivare Fastweb Mobile. Scopriamo tutti i dettagli dell'offerta e come attivarla online in pochi minuti.

Model Wi-Fi 6 e corsi digitali inclusi

Con un costo mensile di 27,95 euro, l'offerta Fastweb Casa Light garantisce una connessione in fibra ultraveloce, ideale per streaming, gaming e smart working. Se decidi di abbinare al piano Internet di casa una SIM Fastweb Mobile, potrai usufruire di un prezzo scontato: solo 23,95 euro al mese. Una promozione che ti permette non solo di risparmiare ulteriormente, ma anche di centralizzare tutti i tuoi servizi telefonici in un unico operatore.

Incluso nell'offerta c'è il modem NeXXt One con tecnologia Wi-Fi 6, che assicura copertura ottimale in ogni angolo della casa, oltre a migliorare l'efficienza della rete e a supportare più dispositivi connessi contemporaneamente. Un altro dei vantaggi inclusi nell'abbonamento è l'accesso gratuito ai corsi Fastweb Digital Academy: una piattaforma che offre corsi di formazione in ambito digitale.

Fastweb, costi dell'offerta e come abbonarsi

Le chiamate da telefono fisso verso numeri nazionali, sia mobili che fissi, hanno un costo di 15 centesimi al minuto. Tuttavia, il servizio può essere configurato in base alle proprie esigenze, scegliendo di mantenere le chiamate a consumo o aggiungendo pacchetti opzionali.

Puoi sottoscrivere l'offerta Fastweb Casa Light a 27,95 euro al mese direttamente online, inserendo i dati richiesti durante la fase di registrazioni. Inoltre, Fastweb offre la possibilità di provare il servizio per 30 giorni. Se non sei soddisfatto, potrai disdire senza costi aggiuntivi e ricevere il rimborso delle spese sostenute nel primo mese.

