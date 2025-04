Attacco phishing su Gmail: Google avverte i suoi utenti

Una nuova e sofisticata campagna di phishing SU Gmail sta mettendo a rischio la sicurezza di oltre 3 miliardi di utenti in tutto il mondo. Google ha reagito rapidamente, implementando misure di protezione immediate e invitando gli utenti a rafforzare la sicurezza dei propri account con l'uso dell'autenticazione due fattori. Questa misura, considerata essenziale, può ridurre drasticamente i rischi legati agli attacchi informatici.

Il nuovo attacco di phishing si distingue per la sua elevata complessità, tanto da ingannare persino esperti di sicurezza. Gli hacker hanno sfruttato l'infrastruttura di Google, utilizzando Google Sites per aumentare la credibilità delle loro comunicazioni fraudolente. La truffa si presenta come una notifica ufficiale che richiama l'attenzione su presunte questioni legali legate all'account dell'utente. Tuttavia, un'analisi più attenta rivela che il link fornito reindirizza a un dominio sospetto, sites.google.com, anziché al legittimo accounts.google.com.

La pagina fraudolenta, progettata per assomigliare al portale di accesso di Google, ha come obiettivo principale il furto di password e credenziali. Ciò che rende questo attacco particolarmente insidioso è la capacità di superare i controlli DKIM, apparendo così come una comunicazione autentica. Nick Johnson, lo sviluppatore che ha individuato la vulnerabilità, ha sottolineato come la truffa sia stata costruita per sfruttare la fiducia degli utenti nella piattaforma.

Google corregge la falla e fornisce dei consigli

Google ha risposto prontamente correggendo la falla e fornendo raccomandazioni per evitare futuri attacchi. Tra i consigli, l'azienda ricorda che non richiederà mai credenziali o codici OTP tramite email e invita gli utenti a verificare l'autenticità dei messaggi visitando manualmente i siti ufficiali. Inoltre, sottolinea l'importanza di utilizzare strumenti di sicurezza avanzati, come le passkey sicurezza, per proteggere i propri account.

Secondo gli esperti di sicurezza, gli utenti dovrebbero prestare particolare attenzione a segnali come saluti generici, toni urgenti e richieste di azioni immediate, soprattutto se queste riguardano dati personali. In un panorama digitale sempre più complesso, riconoscere e segnalare tempestivamente email fraudolente è fondamentale per ridurre i rischi di violazioni.

Google ha inoltre ribadito la propria politica di trasparenza, informando gli utenti quando riceve richieste governative di informazioni, salvo divieti legali. Tuttavia, la sicurezza online non può essere garantita solo dalle aziende tecnologiche; è essenziale che anche gli utenti adottino comportamenti responsabili e consapevoli.