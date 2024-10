Atp Shanghai, dove guardare la semifinale Sinner-Machac in diretta streaming

La stagione del tennis mondiale continua a regalare emozioni, e il Masters 1000 di Shanghai non fa eccezione. Sabato 12 ottobre, gli appassionati potranno assistere a un incontro che promette scintille: Jannik Sinner, il numero 1 del ranking ATP, affronterà il sorprendente ceco Tomas Machac nella prima semifinale. Ecco quando verrà trasmesso il match e dove guardarlo in diretta streaming.

Dove vedere Sinner-Machac in diretta

Molti si aspettavano di vedere Sinner affrontare Carlos Alcaraz. Machac, numero 33 del mondo, ha sorpreso tutti eliminando lo spagnolo nei quarti di finale. Ora si troverà davanti l’italiano Sinner, reduce da una straordinaria vittoria su Daniil Medvedev nei quarti e desideroso di raggiungere la sua terza finale in un Masters 1000 quest’anno, dopo i successi a Miami e Cincinnati.

Il programma della giornata di Atp Shanghai si aprirà con la semifinale di doppio, seguita dal tanto atteso incontro Sinner-Machac alle 10:30 italiane. A chiudere la giornata, la sfida tra Novak Djokovic e Taylor Fritz, prevista per le 13:00. La semifinale tra Jannik Sinner e Tomas Machac sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport Uno (canale 201) e in streaming su NOW, grazie al quale gli appassionati potranno seguire il match ovunque e da qualsiasi dispositivo.

Con NOW risparmi 120 euro all'anno

NOW è la soluzione ideale per chi ama lo sport. Con il Pass Sport, disponibile sia in abbonamento annuale che mensile, è possibile accedere a numerosi eventi sportivi: i tornei del circuito ATP, la Formula 1, la MotoGP, e il calcio europeo di altissimo livello come la Premier League, la Serie A e la Champions League.

Scegliendo il Pass Sport annuale, puoi risparmiare 120 euro rispetto al pagamento mensile. Il costo, per chi fattura annualmente, è infatti di 14,99 euro al mese. Al contrario, optando per l'abbonamento mensile, si pagherà 24,99 euro al mese. Con 5 euro in più al mese è possibile aggiungere l'opzione Premium, che elimina le interruzioni pubblicitarie e aggiunge la possibilità di vedere i contenuti su due dispositivi contemporaneamente.

A proposito di dispositivi, NOW è disponibile su gran parte dei device di casa: smartphone, smart TV, tablet, PC, console, Fire TV e Apple TV. La semifinale del Masters 1000 di Shanghai tra Jannik Sinner e Tomas Machac si preannuncia spettacolare, e con NOW potrai seguirla in diretta. Abbonati a NOW e risparmia 120 euro scegliendo il piano annuale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.