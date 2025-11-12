ATP Finals: come vedere Sinner vs Zverev in diretta streaming dall'estero

C'è grande attesa per Sinner vs Zverev, nuovo appuntamento delle ATP Finals 2025. Il campione italiano punta a conquistare il passaggio del turno ma deve superare l'ostacolo insidioso del tennista tedesco. Il match è in programma oggi, mercoledì 12 novembre a partire dalle 20:30 con diretta TV su Rai 2 oltre che con diretta streaming su Rai Play (in chiaro).

Per guardare Sinner vs Zverev in streaming dall'estero, soprattutto in tutti i Paesi in cui non è prevista una copertura televisiva dell'evento, è possibile ricorrere a una VPN illimitata, andando a installare l'applicazione sul proprio dispositivo e poi a selezionare un server VPN situato in Italia per avviare la connessione.

La VPN giusta da scegliere non può che essere NordVPN, ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 2,88 euro al mese scegliendo il piano biennale con 4 mesi aggiuntivi (utilizzando il codice BLAZE1MO) e con 30 giorni di garanzia di rimborso. L'offerta è disponibile tramite il sito ufficiale di NordVPN.

Sinner vs Zverev: una sfida da non perdere

La sfida Sinner vs Zverev è sicuramente molto interessante. Il match è già andato in scena in molte occasioni (l'ultima nel corso del Master 1000 di Parigi). Per il momento, Sinner è in vantaggio nei confronti con 5 vittorie (l'ultima proprio a Parigi) e 4 sconfitte.

Il match sarà trasmesso in diretta TV su Rai 2 e in diretta streaming su Rai Play. Come sottolineato in precedenza, la partita è in programma oggi, mercoledì 12 novembre, a partire dalle 20:30.

Per seguire la sfida in diretta streaming dall'estero è sufficiente ricorrere a una VPN, selezionare un server italiano e raggiungere Rai Play.

La VPN giusta da utilizzare non può che essere NordVPN, servizio di riferimento del settore ora disponibile in offerta per il Black Friday con un prezzo ridotto a 2,88 euro al mese scegliendo il piano biennale con 4 mesi aggiuntivi, grazie al codice BLAZE1MO. L'offerta include 30 giorni di garanzia di rimborso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.