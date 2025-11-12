Nessun risultato. Prova con un altro termine.
ATP Finals: come vedere Sinner vs Zverev in diretta streaming dall'estero

Sinner vs Zverev, la sfida delle ATP Finals, è in programma oggi 12 novembre: ecco come vederla in streaming anche dall'estero.
Davide Raia
Pubblicato il 12 nov 2025
Link copiato negli appunti

C'è grande attesa per Sinner vs Zverev, nuovo appuntamento delle ATP Finals 2025. Il campione italiano punta a conquistare il passaggio del turno ma deve superare l'ostacolo insidioso del tennista tedesco. Il match è in programma oggi, mercoledì 12 novembre a partire dalle 20:30 con diretta TV su Rai 2 oltre che con diretta streaming su Rai Play (in chiaro). 

Per guardare Sinner vs Zverev in streaming dall'estero, soprattutto in tutti i Paesi in cui non è prevista una copertura televisiva dell'evento, è possibile ricorrere a una VPN illimitata, andando a installare l'applicazione sul proprio dispositivo e poi a selezionare un server VPN situato in Italia per avviare la connessione.

La VPN giusta da scegliere non può che essere NordVPN, ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 2,88 euro al mese scegliendo il piano biennale con 4 mesi aggiuntivi (utilizzando il codice BLAZE1MO) e con 30 giorni di garanzia di rimborso. L'offerta è disponibile tramite il sito ufficiale di NordVPN.

Attiva qui NordVPN

Sinner vs Zverev: una sfida da non perdere

La sfida Sinner vs Zverev è sicuramente molto interessante. Il match è già andato in scena in molte occasioni (l'ultima nel corso del Master 1000 di Parigi). Per il momento, Sinner è in vantaggio nei confronti con 5 vittorie (l'ultima proprio a Parigi) e 4 sconfitte.

Il match sarà trasmesso in diretta TV su Rai 2 e in diretta streaming su Rai Play. Come sottolineato in precedenza, la partita è in programma oggi, mercoledì 12 novembre, a partire dalle 20:30.

Per seguire la sfida in diretta streaming dall'estero è sufficiente ricorrere a una VPN, selezionare un server italiano e raggiungere Rai Play.

La VPN giusta da utilizzare non può che essere NordVPN, servizio di riferimento del settore ora disponibile in offerta per il Black Friday con un prezzo ridotto a 2,88 euro al mese scegliendo il piano biennale con 4 mesi aggiuntivi, grazie al codice BLAZE1MO. L'offerta include 30 giorni di garanzia di rimborso. 

Attiva qui NordVPN

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

