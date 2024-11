ATP Finals 2024: programma e come vederle in streaming

A Torino prendono il via le ATP Finals 2024, l'ultimo torneo di tennis della stagione in cui si affrontano i primi 8 atleti del ranking. Il vincitore si guadagnerà il titolo di Maestro dell'anno, con i favori del pronostico tutti per l'azzurro Jannik Sinner, alla sua prima partecipazione al torneo di fine anno da numero uno del mondo.

Le ATP Finals 2024 di Torino saranno trasmesse in diretta sui canali Sky Sport e in streaming su NOW con il pass Sport. La programmazione include tutti i match in programma, sia del torneo singolare che del doppio, a cui partecipa la coppia azzurra composta da Simone Bolelli e Andrea Vavassori.

E a proposito del pass Sport di NOW, per l'occasione è in offerta a 14,99 euro al mese per 12 mesi invece di 24,99 euro, per un risparmio di 120 euro in un anno. Il pass include l'intera programmazione sportiva live e on demand di Sky, che tra le altre cose comprende tutti i tornei ATP e WTA, i tornei del Grande Slam, le ATP e WTA Finals, nonché la Coppa Davis.

Il programma delle ATP Finals 2024

L'edizione 2024 delle Nitto ATP Finals si svolgerà dal 10 al 17 novembre al Pala AlpiTour di Torino. Gli otto giocatori che partecipano al torneo sono suddivisi in due gruppi: Jannik Sinner fa parte del gruppo Nastase insieme a Medvedev, Fritz e De Minaur, mentre il gruppo Newcombe vede la presenza di Zverev, Alcaraz, Ruud e Rublev.

Questo il programma completo:

Domenica 10 novembre

Medvedev-Fritz (non prima delle 14:00)

Sinner-De Minaur (non prima delle 20:30)

Lunedì 11 novembre

Alcaraz-Ruud (non prima delle 14:00)

Zverev-Rublev (non prima delle 20:30)

Martedì 12 novembre

seconda giornata gruppo Nastase

Mercoledì 13 novembre

seconda giornata gruppo Newcombe

Giovedì 14 novembre

terza giornata gruppo Nastase

Venerdì 15 novembre

terza giornata gruppo Newcombe

Sabato 16 novembre

semifinali

Domenica 17 novembre

finale

Come vedere le ATP Finals in streaming

La visione in streaming delle ATP Finals richiede l'attivazione del pass Sport di NOW. Una volta attivato il pass, occorre scaricare l'app NOW sul dispositivo dove si intende seguire il torneo.

Confermiamo che il pass Sport è al momento in offerta al prezzo scontato di 14,99 euro al mese per 12 mesi anziché 24,99 euro. La promozione è disponibile su questa pagina del sito ufficiale NOW e prevede l'attivazione immediata.

