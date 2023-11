ASUS Vivobook GO da 15,6" con Ryzen 5 in SCONTO di 160€

Oggi ti segnaliamo questo portatile eccellente con cui puoi lavorare e giocare senza fare sacrifici a un prezzo davvero molto vantaggioso. Dunque vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello ASUS Vivobook GO a soli 539,91 euro, invece che 699 euro.

Goditi questo sconto del 23% che abbatte il prezzo significativamente e ti fa risparmiare ben 160 euro sul totale. Una promozione davvero allettante da non farsi scappare per nessun motivo al mondo. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

ASUS Vivobook GO con Ryzen 5 a un prezzo da urlo

Vuoi sapere perché siamo convinti che in questo momento è uno dei migliori portatili che puoi acquistare? Valuta tu stesso:

Prestazioni: pariamo dal processore, un AMD Ryzen 5 7520U e una GPU AMD Radeon Graphics. A supporto troviamo 8 GB di RAM LPDDR5.

Archiviazione e sistema operativo : ha un SSD da ben 512 GB che potrai quindi anche partizionare e che velocizza l'accensione. Ed è installato Windows 11 Home con licenza a vita.

: ha un che potrai quindi anche partizionare e che velocizza l'accensione. Ed è installato con licenza a vita. Design: puoi goderti l'ampio display da 15,6 pollici FHD con webcam integrata. Ha una tastiera full size e un touch pad da 6 pollici. Pesa solo 1,57 grammi e possiede una cerniera che si apre a 180°.

Non ci sono dubbi, a questa cifra è da prendere al volo. Quindi prima che non sia più disponibile, vai su Amazon e acquista il tuo ASUS Vivobook GO a soli 539,91 euro, invece che 699 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.