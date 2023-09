Asus VivoBook 15 su Amazon ti costa 300 euro IN MENO!

Una super promo ti aspettando su Amazon: oggi il pc Asus Vivobook 15 ti costa ben 300 euro in meno rispetto al cui attuale costo di mercato.

Non solo accedi ad una promo che ti fa risparmiare un sacco di solda ma Amazon ti da anche la possibilità di dilazionare il pagamento in piccole e comode rate mensili a tasso zero.

Pc Asus Vivobook 15: un portatile interamente in alluminio con display da 15,6 pollici OLED Full HD

Vediamo le fantastiche caratteristiche tecniche che Amazon spedirà direttamente a casa tua e se sei cliente Prime ricevi il tuo pacco praticamente entro 24 ore dal tuo ordine.

Notebook dal design elegante e innovativo . Il suo peso è di soli 1,65 kg quindi un portatile relativamente leggero che ti consentirà di essere sempre produttivo e divertirti anche in viaggio.

Vivido e sbalorditivo il display FullHD NanoEdge dai bordi sottili con tecnologia OLED e certificazione Pantone Validated che fornisce una grafica eccezionalmente dettagliata e realistica con un'illuminazione dello schermo pensata per facilitare la lettura.

Prestazioni all’avanguardia con il processore Intel Core di undicesima generazione i7-11370H, scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050 , RAM da 8GB e SSD PCIE da 512GB .

Completo set di porte IO inclusi lettore micro SD e porta USB 3.2 Type-C per semplificare al massimo la connessione dei dispositivi, dotazione di webcam interna HD 720p e del veloce Wi-Fi 6 (802.11ax).

Perfetto per chi cerca un notebook non solo elegante ma anche performante per esprimere tutta la propria creatività e il proprio potenziale, sul lavoro e nel tempo libero.

Nuova esperienza di utilizzo grazie a Windows 11, sistema operativo completamente reinventato e semplificato per garantirti una nuova esperienza di connessione istantanea alle persone che ami, alle tue app preferite, alle informazioni di cui hai bisogno e ai giochi che ti piacciono di più.

Acquistalo ora in sconto su Amazon!

