ASUS Vivobook 15 con Intel Core i3 e SSD da 512GB a 150€ in MENO

Se hai deciso di acquistare un portatile che offra ottime prestazioni senza spendere troppi soldi allora non devi assolutamente perdere questa occasione. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello ASUS Vivobook 15 a soli 479 euro, anziché 629 euro.

Come puoi vedere siamo di fronte a un ottimo sconto del 24% che ti permette di risparmiare la bellezza di 150 euro sul totale. Questo notebook ha un fantastico display, generoso e di qualità, una tastiera silenziosa e un touch pad sensibile. È dotato di un processore potente, una buona scheda grafica e Windows 11 Home come sistema operativo.

ASUS Vivobook 15 a prezzo tagliato, da prendere al volo

Sicuramente a questa cifra è un affare da non perdere, ha un ottimo rapporto qualità prezzo. Come ti dicevo ha un bellissimo display da 15,6 pollici con pannello FHD perfettamente visibile da qualsiasi angolazione con colori intensi e vividi.

Monta il potente processore Intel Core i3 con scheda grafica Intel Iris Xe. Possiede ben 8 GB di RAM e ha un SSD da 512 GB. Dunque un'ottima velocità di esecuzione dei programmi e ci poi far girare anche qualche gioco. La tastiera è dotata di tastierino numerico ed è sottile e leggero. E poi ha una cerniera che ti permette di aprirlo a 180°, perfetto ad esempio se devi condividere immagini con chi ti sta di fronte.

Non perdere tempo perché difficilmente l'offerta potrà durare ancora a lungo. Quindi prima che non sia più disponibile, vai su Amazon e acquista il tuo ASUS Vivobook 15 a soli 479 euro, anziché 629 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.