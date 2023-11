ASUS Chromebook CX1 al minimo storico per la fine del Black Friday (189€)

L'ottimo ASUS Chromebook CX1 torna al minimo storico in occasione dell'ultimo giorno del Black Friday. Su Amazon è infatti in offerta a 189€, per effetto di un ulteriore sconto del 10% sul prezzo più basso recente. Ecco il link alla promozione.

L'ASUS Chromebook CX1 è un notebook pensato per aumentare la produttività e godere di un'esperienza multimediale per chi è spesso fuori casa. In particolare, offre una notevole flessibilità sia per gli studenti che per i lavoratori, grazie a prestazioni veloci e una batteria di lunga durata.

ASUS Chromebook CX1 al minimo storico per il gran finale del Black Friday

Il Chromebook CX1400 si presenta con uno stile semplice ed elegante, progettato per chi è sempre in movimento. Una delle sue caratteristiche distintive è la presenza della cerniera a 360°, che consente l'utilizzo sia come laptop che come tablet.

Un altro punto di forza del notebook con a bordo ChromeOS è la massima robustezza garantita in qualsiasi situazione, grazie a rigorosi test interni condotti dallo staff ASUS. Il CX1400 è un computer a prova di urti e cadute, una qualità indispensabile per chi usa il PC fuori casa.

L'altro tratto distintivo è il sistema operativo ChromeOS, il vero fiore all'occhiello del Chromebook di ASUS. Si tratta di un'autentica rivoluzione nel settore dei notebook, che si appoggia su velocità, efficacia e sicurezza: il dispositivo riceverà ottimizzazioni software e nuove funzionalità nel corso del tempo, garantendo prestazioni al top anche a distanza di molti anni dall'acquisto.

Puoi acquistare l'ASUS Chromebook CX1 in offerta a 189€ su questa pagina: l'articolo è venduto e spedito da Amazon, con la possibilità di reso estesa fino al 31 gennaio 2024.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.