ASUS Chromebook CX1 da 15,6 pollici in OFFERTA a 100€ in MENO

Hai deciso di acquistare un laptop ma non vuoi spendere una barcata di soldi? Allora non perdere questa offerta interessantissima. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello ASUS Chromebook CX1 a soli 279 euro, invece che 379,55 euro.

Anche se potresti non visualizzarlo, tieni presente che il prezzo originale è proprio quello che ti ho segnalato sopra. Per cui ora puoi avere un risparmio di quasi 100 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

ASUS Chromebook CX1 a prezzo sgretolato

Con questo Chromebook potrai lavorare, studiare e giocare senza problemi. Non è un computer da gaming ma offre comunque delle prestazioni eccellenti per tantissimi utilizzi. Monta il processore Intel Celeron N4500 supportato da 8 GB di RAM che sono sufficienti per avere programmi veloci.

Possiede poi un eMMC da 64 GB e il fluido sistema operativo ChromeOs, perfetto per chi è abituato ai dispositivi Android. Ha un display da 15,6 pollici FHD antiriflesso e pesa solo 1,74 Kg. La tastiera è competa di tastierino numerico e touch pad integrato. Possiede la tercnolo0gia WiFi 6 e ha la Webcam integrata con risoluzione HD 720p.

Se non vuoi spendere tanto e avere un ottimo computer portatile questo fa sicuramente per te. Quindi vai adesso su Amazon e acquista il tuo ASUS Chromebook CX1 a soli 279 euro, invece che 379,55 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

