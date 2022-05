ASUS annuncia le nuove lineup di notebook Zenbook e Vivobook 2022

In occasione dell’evento di lancio online The Pinnacle of Performance, ASUS ha presentato oggi la lineup 2022 di computer portatili premium ad alte prestazioni Zenbook Pro e Zenbook S, più la nuova gamma di notebook lifestyle Vivobook Pro e Vivobook S, rivolta a creativi e giovani utenti. Le nuove serie includono laptop standard, convertibili e a doppio display di dimensioni comprese tra 13 e 17,3 pollici, tutti caratterizzati da un design nuovo e moderno e dai più recenti processori ad alte prestazioni Intel Core serie H o AMD Ryzen 6000 serie H, GPU fino alle NVIDIA GeForce RTX serie 30 con i vantaggi dell'ecosistema NVIDIA Studio, oltre a una straordinaria serie di innovazioni che migliorano prestazioni e produttività.

La nuova gamma Zenbook di ASUS

"In ASUS, continuiamo nella nostra incessante ricerca dell'innovazione per spingere la creatività di tutti ai massimi livelli", ha dichiarato Rex Lee, vicepresidente e responsabile della BU Personal Computer di ASUS. "Grazie ai nostri utenti, ASUS è diventato brand numero uno al mondo in termini di laptop per creator con NVIDIA GTX e RTX". ASUS ha collaborato con NVIDIA per portare tutti i vantaggi di NVIDIA Studio ai nuovi laptop Zenbook Pro, comprese le ottimizzazioni software e i driver NVIDIA Studio preinstallati per migliorare le prestazioni e l'affidabilità di tutte le applicazioni creative preferite dagli utenti.

Gli artisti e i content creator saranno in grado di creare alla velocità dell'immaginazione grazie a vantaggi hardware dedicati che accelerano la progettazione 3D, l'editing video, il live streaming e i workflow di design grafico.

Inoltre, gli utenti possono accedere a strumenti esclusivi di NVIDIA come NVIDIA Omniverse per l'editing e la collaborazione in 3D, NVIDIA Broadcast per il livestreaming e NVIDIA Canvas per la pittura di paesaggi assistita dall'intelligenza artificiale. I nuovi notebook premium ultra-potenti, compatti e sofisticati del brand sono caratterizzati da innovazioni estreme e da tecnologie avanzate per un nuovo livello di fruizione in movimento, che si possono sintetizzare così:

Progettati per performance estreme: Le serie Zenbook Pro e Zenbook S offrono prestazioni elevate in design sottili e leggeri, display OLED e un nuovo look moderno

Lo Zenbook più potente di sempre: il flagship Zenbook Pro 16X OLED con il nuovo design AAS Ultra ridefinisce il concetto di prestazioni dei portatili ultrasottili

L’evoluzione del dual display: Zenbook Pro 14 Duo OLED offre un display più grande e più luminoso, ScreenPad™ Plus di nuova generazione e design AAS Ultra

Nuovi ASUS Zenbook Pro: Zenbook Pro 17, il primo Zenbook da 17", e Zenbook Pro 15 Flip OLED, portano agli utenti la massima potenza e versatilità in movimento

Nuovi ASUS Zenbook S: Gli ultrasottili e ultraleggeri Zenbook S 13 OLED e S 13 Flip OLED offrono la massima portabilità, versatilità e potenza in solo 1 kg

La serie Vivobook 2022 di ASUS

Il nuovo portafoglio diversificato di potenti notebook lifestyle della gamma Vivobook per creativi e giovani utenti riflette l’impegno del brand nei confronti di cosa è davvero importante per i propri clienti. Grandi prestazioni per la produttività quotidiana, un’eccellente qualità del display per l'intrattenimento e una lunga durata della batteria sono esigenze universali per quasi tutti gli utenti, quindi la linea Vivobook 2022 mette tutte queste caratteristiche al centro della scena, con aggiornamenti all'intera lineup per raggiungere l'apice delle prestazioni e un’elevata esperienza visiva.

La serie Vivobook Pro si rivolge, come scritto prima, in particolare ai content creator, ed è ricca anch'essa di componenti ad alte prestazioni, tra cui le più recenti CPU Intel Core serie H o AMD Ryzen serie 6000 H, fino alla grafica NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti.

A corroborare il tutto non mancano poi caratteristiche innovative come i sistemi di raffreddamento ASUS IceCool Pro per una potenza termica combinata (TDP) fino a 140 watt, il controllo rotativo digitale ASUS DialPad e display OLED ad elevata qualità – tra cui il primo display OLED 3.2K 120 Hz da 16 pollici al mondo. Per coloro che richiedono le massime prestazioni possibili in un form factor sottile e leggero, l'elegante serie Vivobook S offre le ultime CPU Intel Core serie H di 12a generazione e AMD Ryzen 6000 serie H con tecnologia ASUS IceCool per prestazioni della CPU fino a 45 W TDP, e include i primi display OLED 2.8K 120 Hz da 14,5 pollici e 15,6 pollici al mondo.

Per ulteriori informazioni, prezzi e disponibilità vi rimandiamo sul sito ufficiale del produttore.