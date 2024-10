Astro Bot: la nuovissima esclusiva PS5 in MAXI OFFERTA PRIME

Astro Bot è la nuovissima esclusiva PlayStation 5 oggi, su Amazon, in occasione della Festa delle Offerte Prime viene scontato del 15% e viene venduto al costo totale e finale d'acquisto di 59,99€.

Astro Bot: una vera e propria icona del catalogo PlayStation

Astro Bot ti invita a partire per una straordinaria avventura galattica in cui dovrai esplorare oltre 50 pianeti alla ricerca dell'equipaggio disperso. In questo entusiasmante viaggio, sarai chiamato a correre, schivare e colpire con precisione per superare ostacoli e nemici, mentre scopri pianeti unici e affronti sfide mozzafiato.

Grazie all'uso di nuovi potenziamenti, potrai potenziare le tue abilità e sbloccare strumenti speciali per rendere la tua avventura ancora più emozionante. Ogni livello offre opportunità uniche di evoluzione e miglioramento, facendoti sentire sempre più immerso nel mondo di Astro Bot.

Il controller wireless DualSense porta l'esperienza a un livello superiore, grazie a feedback tattili e trigger adattivi che ti permetteranno di sentire ogni impatto, salto e movimento. Ogni interazione con l'ambiente sarà resa ancora più realistica, facendoti sentire come se fossi davvero nel cuore dell'azione.

Nel tuo viaggio, incontrerai molti personaggi iconici del mondo PlayStation, con cui farai squadra per salvare l'intera galassia. Preparati a vivere un'avventura che non solo ti sfiderà, ma ti regalerà anche momenti di pura magia e divertimento. Con un mix di esplorazione, azione e risoluzione di enigmi, Astro Bot è il gioco perfetto per gli appassionati dei platform e fan di PlayStation. Unisciti alla missione e salva la galassia!

