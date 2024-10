Aston Villa-Bologna: dove vederla in streaming anche all'estero

Si gioca questa sera, al Villa Park di Birmingham, l'attesa sfida di Champions League tra Aston Villa e Bologna. La formazione emiliana è ancora alla ricerca della prima vittoria nella competizione, dopo aver pareggiato con lo Shakhtar all'esordio ed essendo uscita sconfitta, seppur con onore, sul campo del Liverpool.

Cliente tosto l'Aston Villa che si trova invece a sorpresa in testa con 6 punti su 6, con 4 gol fatti e 0 subiti, e che ha anche battuto il Bayern Monaco nella seconda giornata. La partita si giocherà alle ore 21 e potrai vederla in streaming su NOW con il pass Sport. Se sei all'estero, invece, ti servirà NordVPN per superare i limiti geografici.

Aston Villa-Bologna in streaming dall'estero

Se ti trovi fuori dall'Italia, infatti, non potrai usare l'applicazione di NOW per vedere la partita a causa delle restrizioni geografiche attive. Un limite tuttavia che puoi superare sfruttando NordVPN e la sua funzione che ti permette di geolocalizzarti in un paese diverso da quello in cui ti trovi grazie ai numerosi server sparsi in tutto il mondo. Ecco come fare:

Se non ce l'hai, attiva un abbonamento NordVPN Scarica NordVPN sul dispositivo in cui vedrai la partita Apri NordVPN e poi la lista dei server Seleziona un server in Italia e connettiti Adesso potrai aprire NOW, selezionare Aston Villa-Bologna e guardare regolarmente la partita

Oltre a questo, con NordVPN puoi navigare in modo sicuro, protetto e privato ovunque ti trovi, garantendoti le migliori velocità di connessione per lo streaming e altre attività. E con un solo abbonamento potrai proteggere fino a 10 dispositivi.

