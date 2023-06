Assistenza fiscale per Partita IVA: con FlexTax è gratis

FlexTax è la nuova piattaforma online dedicata a liberi professionisti con Partita IVA. Il servizio è ricco di funzionalità e, soprattutto, è gratuito. A differenza di altre piattaforme analoghe, infatti, su FlexTax è possibile creare un account gratuito e accedere a una lunga serie di servizi che spaziano dalla fatturazione elettronica alla possibilità di richiedere assistenza fiscale.

In qualsiasi momento, inoltre, è possibile attivare il piano Plus che aggiunge una serie di servizi aggiuntivi, la dichiarazione dei redditi e consente di aprire una nuova Partita IVA con FlexTax. Il piano in questione parte da 259 euro + IVA all'anno, risultando tra i più economici in assoluto nel settore. Per iniziare ad utilizzare subito e gratuitamente la piattaforma è possibile accedere al sito ufficiale FlexTax e creare un nuovo account.

FlexTax: assistenza fiscale gratuita per Partita IVA e tanti servizi aggiuntivi

Con FlexTax è possibile creare un account gratuito e accedere a servizi come:

ticket di assistenza fiscale (10 all'anno)

fatturazione elettronica (attivazione una tantum di 19 euro + IVA) con 100 fatture elettroniche incluse

fatturazione cartacea

simulatori di imposta e report finanziari

In più, c'è il piano Plus che consente:

l'accesso ad assistenza illimitata (anche telefonica), alla fatturazione elettronica senza costi e a tanti altri servizi come la dichiarazione dei redditi e l'elaborazione dei modelli F24

(anche telefonica), alla fatturazione elettronica senza costi e a tanti altri servizi come la dichiarazione dei redditi e l'elaborazione dei modelli F24 per chi non ha ancora una partita IVA: possibilità di aprire una nuova partita IVA con gestione della contabilità

con gestione della contabilità per chi ha già una partita IVA: possibilità di cambio consulente fiscale e gestione della contabilità

Iniziare ad utilizzare FlexTax è, in ogni caso, gratis. Per accedere al servizio e creare un nuovo account è possibile seguire il link qui di sotto. In qualsiasi momento, ma sempre senza alcun obbligo, si potrà attivare il piano a pagamento. La registrazione non richiede l'inserimento di una carta di pagamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.