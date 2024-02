Assicurazione auto e moto a rate: con Prima è facile e conviene

Pagare l'assicurazione con rate mensile è un ottimo sistema per dilazionare la spesa per la polizza auto o anche per la polizza moto. Non c'è bisogno di ricorrere a finanziamenti o a stratagemmi particolari. Con Prima Assicurazioni, infatti, è possibile, in fase di attivazione della polizza, optare per il pagamento rateale, con carta di credito o anche con PayPal.

Si tratta della soluzione giusta per attivare una nuova assicurazione: Prima, infatti, oltre a essere una delle compagnie più convenienti sul mercato consente l'accesso a un servizio completo che include la possibilità di pagare a rate la polizza oltre che di attivare, se necessario, la clausola di sospensione.

Per calcolare un preventivo gratuito e senza impegno con Prima Assicurazioni basta accedere al sito ufficiale. Il sistema più veloce per il calcolo prevede l'inserimento della targa del veicolo da assicurare. In questo modo, è possibile ottenere un preventivo in pochi secondi.

Come funziona l'assicurazione a rate con Prima

Attivare l'assicurazione auto o moto a rate con Prima è semplicissimo. Basta calcolare un preventivo gratuito, per verificare il costo della polizza annuale. A questo punto, nel caso in cui tale preventivo risultasse conveniente, sarà possibile procedere con l'attivazione.

Basterà indicare il pagamento mensile, invece che quello annuale in un'unica soluzione, per poter pagare l'assicurazione in 12 rate, senza finanziamento. Le rate saranno pagate con carta di credito oppure con il proprio account PayPal.

Si tratta di una procedura automatizzata e in grado di garantire a tutti gli automobilisti e motociclisti la possibilità di pagare l'assicurazione un po' alla volta. Per verificare il costo della polizza, calcolando un preventivo gratuito, basta seguire il link qui di sotto.

La soluzione più veloce prevede l'inserimento della targa del veicolo ma è anche possibile calcolare un preventivo inserendo, uno a uno, tutti i dati necessari.

