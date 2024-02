Assicurazione auto conveniente e trasparente: perché scegliere Prima (anche a rate)

La scelta dell'assicurazione auto non può prescindere dalla necessità di individuare una polizza che sia conveniente oltre che trasparente e con un rapporto qualità/prezzo elevato. Bisogna, inoltre, considerazione solo le compagnie in grado di garantire un livello elevato di soddisfazione clienti.

Con Prima Assicurazioni è possibile accedere a tutti questi elementi, come certificato dai giudizi di Repubblica Affari & Finanza che ha assegnato 5 stelle su 5 alla compagnia in tutte le categorie citate in precedenza. Da segnalare anche le 4,5 stelle su 5 ottenute dai giudizi su Trustpilot.

Scegliere di attivare l'assicurazione auto con Prima, quindi, è la soluzione giusta per risparmiare e accedere a un servizio efficiente e trasparente. Per calcolare un preventivo gratuito basta premere sul box qui di sotto e poi raggiungere il sito della compagnia. Inserendo la targa del veicolo da assicurare, il calcolo sarà rapidissimo.

Prima Assicurazioni: la scelta giusta per la polizza auto (anche a rate)

Con Prima Assicurazioni è possibile, quindi, scegliere una polizza auto davvero conveniente e vantaggiosa. La compagnia garantisce un servizio completo e conveniente aggiungendo la possibilità di sospendere la polizza e, soprattutto, di poter pagare a rate il premio, dilazionando la spesa in 12 mesi invece che costringendo il contraente a pagare in un'unica soluzione.

Per calcolare un preventivo gratuito e senza impegno con Prima Assicurazioni è sufficiente seguire il link qui di sotto e inserire la targa del veicolo e pochi altri dati. In questo modo, sarà possibile verificare il costo annuale della polizza.

In fase di attivazione, inoltre, è possibile optare per il pagamento mensile, invece che annuale, con addebito su carta di credito oppure tramite il proprio account PayPal. Per verificare subito le condizioni dell'assicurazione auto con Prima basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura online.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.