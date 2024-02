Assicurazione auto con UnipolSai: 3 vantaggi che la rendono la migliore oggi

Scegliere una nuova assicurazione auto completa e conveniente diventa più facile grazie a UnipolSai. La compagnia, infatti, mette a disposizione una polizza davvero vantaggiosa e ci sono almeno 3 motivi per cui la scelta di UnipolSai per assicurare la propria vettura, in questo momento, è quella giusta.

La polizza auto con UnipolSai è attivabile con uno sconto fino al 30%, per chi sceglie di sottoscriverla tramite la procedura online accessibile dal sito della compagnia. In più, per i nuovi clienti c'è un anno gratis di UnipolMove oltre alla possibilità di optare per il pagamento in 12 rate del premio annuale, senza costi aggiuntivi.

Per andare a calcolare un preventivo dell'assicurazione auto con UnipolSai basta seguire il link riportato qui di sotto. Inserendo la targa e i pochi dati aggiuntivi richiesti, basteranno pochi secondi per ottenere il preventivo.

Assicurazione auto con UnipolSai: ecco perché conviene

Scegliere UnipolSai per attivare una nuova polizza auto è, in questo momento, una soluzione conveniente per tutti gli automobilisti. La compagnia, infatti, garantisce diversi vantaggi ai nuovi clienti:

c'è uno sconto fino al 30% sul premio annuale

sul premio annuale c'è un anno di UnipolMove gratis (poi 1 euro al mese)

(poi 1 euro al mese) c'è la possibilità di pagare la polizza in 12 mesi, senza costi aggiuntivi

Da notare, inoltre, che l'assicurazione auto è personalizzabile con varie garanzie aggiuntive. Ci sono, quindi, tanti motivi per puntare sulle proposte della compagnia che, in questo momento, rappresenta la soluzione giusta per ottenere una polizza auto completa, con tanti servizi aggiuntivi e un premio annuale ridotto.

Cliccando sul box qui di sotto è possibile andare a calcolare subito un preventivo per l'assicurazione auto con UnipolSai, in modo completamente gratuito e senza alcun impegno per l'attivazione. Basta inserire la targa per velocizzare la procedura e ottenere subito un preventivo.

