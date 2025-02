Ascolta musica gratis per un mese con Apple Music: provalo ora

Vorresti ascoltare le ultime hit del Festival di Sanremo dove e quando vuoi? Con Apple Music ora hai l’occasione perfetta per farlo senza alcun costo. Per un periodo limitato, i nuovi utenti possono accedere gratuitamente all’intero catalogo del servizio per un mese intero, senza pubblicità e con una qualità audio eccezionale.

Non ci credi? Eppure attivare la prova gratuita è davvero semplicissimo: basta andare sul sito ufficiale, inserire i tuoi dati e puoi iniziare subito ad ascoltare la tua musica preferita!

Apple Music è il servizio giusto per chi cerca un'esperienza d'ascolto di alto livello

Con un catalogo di oltre 100 milioni di brani, Apple Music lascia senza fiato con una selezione vastissima, che spazia tra generi, artisti e playlist personalizzate. Tranquilli: l'ascolto è completamente senza interruzioni pubblicitarie e la qualità audio è garantita dalla tecnologia lossless e dall’audio spaziale con Dolby Atmos, per un’immersione sonora unica.

Oltre alla musica, il servizio include contenuti esclusivi, come live session, interviste con gli artisti e playlist curate da esperti, pensate per chi vuole scoprire sempre nuove sonorità.

E le promozioni attive sono davvero tantissime. Gli studenti possono accedere a un’offerta speciale: oltre ad avere Apple Music a 5,99€ al mese, ricevono un mese gratuito di Apple TV+, per guardare film e serie originali Apple. C’è anche un’ulteriore promo per chi acquista un dispositivo Apple idoneo come iPhone, iPad, Mac, AirPods o HomePod: in questo caso, si ottengono fino a tre mesi di Apple Music gratis.

Infine, se ti iscrivi per la prima volta, puoi approfittare di un mese di Apple Music gratuito, senza vincoli.

Al termine della prova, il servizio ha un costo di 10,99€ al mese, ma puoi disdire in qualsiasi momento. Anche chi attiva Apple One per la prima volta riceve un mese gratuito, con il vantaggio di avere più servizi Apple inclusi!

