Aruba PROMO: Fibra fino a 2.5 Gigabit in super sconto

La nuova PROMO di Aruba ti permettete di navigare in Fibra fino a 2.5 Gigabit al secondo grazie alla tecnologia FTTH. In particolare, l'offerta entry-level è disponibile in super sconto fino al giorno 30 Ottobre 2023. L'iniziativa sconta per 6 mesi il canone dell'abbonamento a 19,89 euro mensili.

Aruba PROMO: i dettagli dello sconto sulla Fibra

Il nuovo operatore italiano esperto di servizi web offre internet senza limiti 24 ore su 24 con velocità massima stanziata a 2.5 Gigabit al secondo in download e 1 Gigabit al secondo in upload. Inoltre, nel canone mensile troviamo anche il modem in comodato d'uso gratuito e le chiamate senza limiti e senza scatto alla risposta verso tutti i numeri sia fissi che mobili di qualsiasi gestore. Tutto questo per soli 19,89 euro ogni mese per 6 mensilità. In alternativa, è possibile attivare la versione senza Modem incluso e senza chiamate con 22,47 euro mensili per 24 mesi.

Scopri le nuove PROMO di Aruba

Nelle due promozioni è possibile richiedere opzionalmente anche alcuni servizi extra come l'indirizzo IPv4 statico, l'estensione del download a 2.5 Gigabit al secondo se disponibile, incrementare l'upload ad 1 Gigabit al secondo e molto altro.

Inoltre, il provider offre la possibilità a chi ha la Partita IVA di usufruire del Voucher Connettività stanziato dal MISE.

In entrambe le promozioni è possibile richiedere l'opzione gratuita "Stop&Go!". Questo addon permette di mettere in pausa il proprio abbonamento per 30 giorni in un anno.

Tutte e due le offerte che abbiamo visto sinora prevedono un incremento di 5 euro mensili in caso di copertura nelle Aree Bianche.

Costi ed altro

Le due tariffe scontate che abbiamo visto quest'oggi sono richiedibili ONLINE solo entro il 23 Ottobre 2023 per quanto concerne quella con prezzo bloccato per 24 mesi, mentre, la Fibra Aruba All-in Promo è attivabile entro il 30 Ottobre 2023.

Inoltre, il contributo iniziale è GRATIS, anche nelle Aree Bianche.

