Aruba, ecco la fatturazione elettronica ideale per i forfettari

L'obbligo della fatturazione elettronica, introdotto per legge a partire dal 1° luglio 2022, sta per essere ampliato anche ai forfettari. A partire dal 1° gennaio 2024, infatti, anche chi usufruisce del regime forfettario dovrà far fronte a questa introduzione. Pur trattandosi di un vantaggio, sotto il punto di vista gestionale, questa novità può disorientare chi ha già difficoltà a gestire le proprie fatture.

Chi ha già poca dimestichezza con la tecnologia, potrebbe trovare in questo cambiamento un ulteriore "muro" con cui dover fare i conti.

Per fortuna, al fine di rendere meno traumatico questo passaggio epocale, esistono dei servizi specifici. La Fatturazione Elettronica di Aruba, per esempio, è una soluzione che semplifica la gestione delle fatture in maniera considerevole a un costo davvero contenuto.

Fatturazione elettronica obbligatoria per i forfettari: quale strumento scegliere?

Lo strumento per la fatturazione elettronica offerto da Aruba offre tutto ciò che serve per l'invio, la ricezione e la conservazione delle fatture elettroniche a norma di legge.

Stiamo parlando di 1 GB di spazio cloud (per una capienza di circa 100.000 fatture) con tanto di moduli aggiuntivi per gestire qualunque tipo di ordine elettronico, incasso e pagamento.

Il tutto è gestibile attraverso un'app gratuita, con una dashboard che offre report e grafici utili per comprendere al meglio l'andamento della propria attività.

Caratteristiche del servizio:

Invio, ricezione e conservazione a norma

Gestione tramite app gratuita

Dashboard con report e grafici

Collaborazione con il tuo commercialista

Import anagrafiche e fatture

Ricerca aziende sul Registro delle Imprese

Invio email da indirizzo personalizzato

L'import di fatture esterne e la possibilità di far interagire il proprio commercialista con questo spazio e la possibilità di inviare e-mail da un indirizzo personalizzato, rendono la Fatturazione Elettronica di Aruba uno strumento molto flessibile.

A rendere ancora più duttile questa piattaforma, tanto per i forfettari quanto per qualunque altro business, vi sono alcuni servizi modulari aggiuntivi tra cui scegliere. Questi permettono, a un costo molto contenuto, di personalizzare l'offerta di Aruba per adattarla, come un vestito su misura, alla propria attività.

Proprio a livello di costi, l'attuale promozione rende il tutto ancora più interessante.

Per i primi 3 mesi infatti, Fatturazione Elettronica di Aruba è disponibile a solo 1,00 € una tantum.

Dopo questo periodo, sarà possibile mantenere il servizio pagando un abbonamento annuale da 25,00 €. Un costo comunque contenuto, visto quanto offerto da tale piattaforma.

