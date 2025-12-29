Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Aruba Hosting: sconti fino al 60% per lanciare il tuo progetto online

Con gli sconti di Aruba che arrivano al 60%, mettere online un nuovo progetto è più semplice e conveniente.


Edoardo D'amato
Pubblicato il 29 dic 2025
Il periodo delle feste è il momento perfetto per trasformare un'idea su cui pensi da tempo in un progetto concreto sul web. Con la promozione di fine anno di Aruba, diventa ancora più semplice iniziare: l'offerta è a tempo limitato e consente di ottenere sconti fino al 60% su tutti i servizi essenziali per creare un sito internet.

Non solo: grazie ad Aruba, anche aprire un blog o avviare un e-commerce in modo professionale sarà più facile. Ecco tutti i dettagli.

Promo di fine anno Aruba: servizi scontati e attivazione immediata

Con l'avvicinarsi del nuovo anno, Aruba ha pensato a una promozione dedicata a chi desidera registrare un dominio, attivare un hosting o gestire caselle email professionali personalizzate. Utilizzando il codice promozionale FESTE25 al momento dell'acquisto, si ottiene uno sconto extra fino al 60% su tutti i servizi inclusi nell'iniziativa, valida fino all'8 gennaio, senza clausole nascoste o costi imprevisti.

Tra le proposte più interessanti troviamo:

  • Dominio con email a partire da 6,60 euro invece di 16,49 euro;
  • Hosting Easy Linux disponibile da 24 euro anziché 59,99 euro;
  • Hosting Gestito WordPress Smart da 31,60 euro invece di 79 euro;
  • Hosting Gestito WooCommerce per e-commerce a partire da 99,60 euro anziché 249 euro.

Oltre a queste soluzioni, la promozione comprende molti altri servizi Aruba sempre con prezzi ribassati fino al 60%. Per approfittarne è sufficiente visitare il sito di Aruba e inserire FESTE25 nel carrello.

