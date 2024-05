Aruba Hosting: meno di 20 euro per creare un sito web con l’IA

Aruba Hosting è un provider ritenuto da molti vantaggioso, soprattutto da coloro che cercavano un servizio economico e funzionale per la realizzazione del sito web. Questa piattaforma, infatti, è particolarmente apprezzata per la sua capacità di integrare WordPress gestito con tecnologie avanzate come l'intelligenza artificiale. La configurazione, l'aggiornamento di temi e plugin e la sicurezza del sito sono completamente gestiti dal provider, lasciandoti libero di concentrarti esclusivamente sul tuo progetto. E tutto questo a meno di 20 euro.

Meno di 20 euro per un'esperienza ottimizzata con Aruba Hosting

Il servizio Hosting WordPress Gestito di Aruba ti permette di sfruttare al meglio le potenzialità di WordPress, uno dei CMS più diffusi e apprezzati, senza preoccuparti degli aspetti tecnici. La piattaforma offre stabilità, velocità e sicurezza, con WordPress già pronto all'uso e potenziato dall'intelligenza artificiale. Oggi, grazie a un'offerta speciale, è possibile accedere a questi servizi a partire da soli 19,90 euro + IVA per il primo anno.

Se l'idea di creare un sito web ti sembra un'impresa complessa, soprattutto se sei alle prime armi, Aruba Hosting è la soluzione che fa per te. Il piano Hosting WordPress Gestito Smart è espressamente pensato per chi non vuole occuparsi direttamente di gestione tecnica del sito. Con una spesa iniziale molto contenuta, avrai a tua disposizione un servizio che include aggiornamenti automatici, backup, WordPress preinstallato, assistenza AI, e molto altro.

Il piano include anche 5 caselle email da 1 GB ciascuna, un ambiente di staging per testare le tue modifiche in sicurezza, HiSpeed Cache per un caricamento più veloce delle pagine e un database MySQL con backup incluso.

Ricorda, stiamo parlando di un’opportunità per avere un sito web performante e sicuro, pensato per chi vuole ottenere il massimo dai propri contenuti digitali, tutto a meno di 20 euro nel primo anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.