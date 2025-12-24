Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Aruba Hosting, fino al 60% di sconto in occasione delle feste
Lancia il tuo sito web o e-commerce con Aruba Hosting: grazie al codice promo, subito per te sconti fino al 60%.
Eleonora Busi
Pubblicato il 24 dic 2025
Le feste diventano l’occasione ideale per dare forma a nuovi progetti online grazie alla promo Aruba Hosting in occasione delle festività. Un'offerta limitata che ti permette di risparmiare fino al 60% su tutti i servizi fondamentali per avviare il tuo nuovo progetto online, che sia un sito web, un blog oppure un e-commerce.

Aruba Hosting, sconti fino al 60%

Promozione di fine anno per il tuo sito

Con l’arrivo del nuovo anno, Aruba propone una promozione hosting pensata per chi vuole creare un sito, registrare domini o gestire email professionali personalizzate. Inserendo nel carrello il codice FESTE25, è possibile attivare un extra sconto del 60% su tutti i servizi inclusi nella promozione, valida fino all’8 gennaio, senza condizioni nascoste.

Ecco alcuni esempi. Il servizio dominio con email è disponibile a partire da 6,60 euro, invece di 16,49 euro, mentre Hosting Easy Linux è proposto con sconto 60% a partire da 24 euro anziché 59,99 euro. Chi utilizza WordPress può scegliere l’Hosting Gestito Smart, disponibile da 31,60 euro invece di 79 euro, mentre per gli e-commerce c'è l’Hosting Gestito WooCommerce a partire da 99,60 euro invece di 249 euro.

Risparmia con gli sconti festivi di Aruba

La promo include molti altri servizi Aruba sempre con sconto garantito fino al 60%. Prezzi ribassati, risparmio reale, attivazione rapida e servizi affidabili rendono questa promozione Aruba un’occasione concreta per lanciare subito il tuo progetto: utilizza ora il codice FESTE25.

