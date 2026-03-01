Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Aruba Hosting: crea il tuo sito e acquista il tuo dominio a partire da meno di 10€

Vuoi avviare la tua attività online? Scopri come partire con un hosting professionale, sicuro e affidabile. Dominio incluso.
Aruba Hosting: crea il tuo sito e acquista il tuo dominio a partire da meno di 10€
Vuoi avviare la tua attività online? Scopri come partire con un hosting professionale, sicuro e affidabile. Dominio incluso.
Roberta Bonori
Pubblicato il 1 mar 2026
Lanciare una nuova attività è un passo coraggioso. Significa trasformare un’idea in qualcosa di concreto, darle un nome, una voce, uno spazio tutto suo. E oggi quello spazio è online. Se stai per iniziare la tua avventura imprenditoriale, il primo tassello da posizionare con cura è proprio il sito web: per questo esiste Aruba Hosting!Non solo una vetrina, ma la base operativa del tuo progetto, il luogo in cui clienti e opportunità iniziano a incontrarti.

Inizia la tua attività con una base solida

Quando apri un nuovo business, hai bisogno di certezze. Un hosting professionale a partire da 9,90 € + IVA per il primo anno ti permette di partire con il piede giusto, senza investimenti proibitivi ma con tutta la sicurezza di un’infrastruttura affidabile e italiana. Scegliere Aruba non significa semplicemente acquistare spazio web. Significa dotare la tua nuova impresa di una struttura tecnologica progettata per sostenere la crescita, proteggere i dati e garantire continuità operativa fin dal primo giorno. Ogni nuova attività attraversa fasi diverse: lancio, consolidamento, espansione. Per chi avvia una nuova attività online, Hosting Windows Basic rappresenta un punto di partenza concreto e accessibile:

  • 9,90 € + IVA per il primo anno

  • Registrazione dominio inclusa

  • Certificato SSL DV

  • Spazio web e traffico illimitati

  • 5 caselle email da 1 GB

Hai tutto ciò che serve per presentarti in modo professionale fin da subito: dominio personalizzato, email aziendali e connessione sicura per i tuoi clienti. Quando inizi una nuova avventura imprenditoriale, il tuo tempo è prezioso. Devi occuparti di strategie, clienti, contenuti, comunicazione. Sapere che la parte tecnica è gestita su un’infrastruttura proprietaria, progettata per garantire sicurezza e continuità, ti permette di dedicarti completamente alla crescita del tuo business. Con Aruba puoi trasformare la tua idea in una presenza online stabile, professionale e pronta a evolversi insieme a te.

