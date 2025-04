Aruba, fibra ultraveloce a meno di 20€/mese: scopri l'offerta

Aruba Fibra propone un’offerta vantaggiosa a partire da 19,89€ al mese per i primi 6 mesi invece di 27,90€, con zero costi di attivazione. Questa promozione, valida fino al 28 aprile, offre una connessione Internet ultraveloce fino a 1 Gigabit, ideale per chi cerca una fibra economica senza rinunciare a prestazioni elevate.

Con la fibra di Aruba, è possibile svolgere qualsiasi attività online senza problemi: dallo smart working allo studio universitario, dalla visione di film e eventi in streaming al gaming con la propria console. Aruba si avvale della rete di Open Fiber per garantire una connessione stabile e veloce. Per verificare la copertura e attivare la rete, basta visitare il sito ufficiale di Aruba.

Perché scegliere Aruba Fibra?

I motivi sono molteplici. Innanzitutto, il prezzo estremamente competitivo: difficilmente troverai altri provider che offrano una connessione fino a 1 Gigabit/s a meno di 20€, e sempre più raramente le offerte sono sotto i 25€. Dopo i sei mesi promozionali, il costo mensile passerà a 27,90€.

Un ulteriore vantaggio dell’offerta è l’attivazione gratuita, una caratteristica non comune tra i competitor. Inoltre, Aruba offre la possibilità esclusiva di mettere in pausa la fibra per 30 giorni consecutivi una volta all’anno, un'opzione molto utile, ad esempio, per chi trascorre le vacanze estive lontano da casa. Da menzionare anche l'assistenza clienti 24/7, che risponde dal territorio nazionale.

Ricordiamo che l'offerta sulla fibra ultraveloce è valida fino al 28 aprile. Per attivarla, basta collegarsi al sito di Aruba e completare la procedura online.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.