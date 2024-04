Aruba Fibra: ora con 3 Mesi GRATIS di Xbox Game Pass Ultimate

Aruba, uno dei principali provider di servizi cloud e di connettività in Italia, ha recentemente lanciato una nuova promo che sta attirando l'attenzione dei gamers italiani. Si tratta di un'offerta esclusiva che combina la fibra ultra-veloce di Aruba con l'abbonamento Xbox Game Pass Ultimate, offrendo così una soluzione completa per gli amanti del gaming.

Questa promozione rappresenta una novità assoluta sul mercato italiano, in quanto è la prima ad unire un servizio di connettività ad un servizio di gaming. L'obiettivo di Aruba è quello di offrire ai propri clienti un'esperienza di gioco online ottimale, sfruttando al massimo le potenzialità della propria rete in fibra.

Aruba Fibra: i dettagli

Ma cosa offre esattamente questa interessante offerta? I nuovi clienti che attivano Aruba Fibra potranno godere di ben tre mesi gratuiti di Xbox Game Pass Ultimate. Si tratta di un abbonamento che dà accesso a centinaia di giochi di alta qualità per Xbox, inclusi titoli acclamati come Halo Infinite, Forza Horizon 5, Starfield e Sea of Thieves, nonché nuovi giochi aggiunti costantemente. Si tratta quindi di un'opportunità imperdibile per tutti coloro che desiderano ampliare la propria libreria e godere di titoli all'avanguardia.

Ma quali sono i vantaggi della fibra di Aruba per il gaming? La risposta è semplice: la fibra di Aruba utilizza la tecnologia Fiber To The Home (FTTH), garantendo velocità di download fino a 10 Gbps e velocità di upload fino a 2.5 Gbps. Queste velocità elevate e la bassa latenza della connessione in fibra offrono un'esperienza di gaming online ottimale, con tempi di risposta rapidi e trasmissione dei dati fluida. In altre parole, la fibra di Aruba permette ai giocatori di godere appieno dell'esperienza di gioco online, senza doversi preoccupare di ritardi o interruzioni della connessione.

Ma come si può approfittare di questa interessante offerta? Per usufruire di questa offerta esclusiva, è sufficiente attivare una delle offerte Aruba Fibra entro il 29 Aprile 2024. Dopo l'attivazione, i clienti riceveranno istruzioni su come riscattare i tre mesi gratuiti di Xbox Game Pass Ultimate. Si tratta quindi di una procedura semplice e veloce che permette ai videogiocatori italiani di accedere a un'esperienza di gioco online senza precedenti.

In conclusione, l'offerta di Aruba Fibra con Xbox Game Pass Ultimate rappresenta un'opportunità unica per i gamers italiani. Grazie a questa promozione, è possibile godere di una connessione ultra-veloce e di un vasto catalogo di giochi di alta qualità, il tutto in un unico pacchetto conveniente.

