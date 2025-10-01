Aruba Drive: il cloud illimitato per archiviare e condividere i tuoi file

Un cloud storage sicuro è sempre più centrale per la vita digitale e professionale, eAruba Drive si presenta come una soluzione completa e sicura per archiviare, gestire e condividere file senza limiti di spazio. Pensato per privati, professionisti e piccoli team, questo servizio di Aruba consente di portare online documenti, immagini e video con la certezza di avere sempre a disposizione un ambiente affidabile e semplice da usare.

Spazio illimitato, libertà assoluta

Con Aruba Drive lo spazio non ha confini: puoi archiviare senza limiti tutti i tuoi contenuti e sincronizzarli automaticamente tra PC, smartphone e tablet. In questo modo il tuo mondo digitale ti segue ovunque, permettendoti di lavorare, condividere e collaborare senza barriere, sempre connesso con colleghi e partner.

Strumenti integrati per lavorare meglio

Oltre a essere un drive illimitato, Aruba Drive è una vera e propria piattaforma collaborativa. I file caricati possono essere modificati online grazie a una suite di strumenti integrati: editor di testi, fogli di calcolo, presentazioni, ma anche tool per il fotoritocco e l’editing video. Una gamma di funzioni che rende il lavoro più fluido, favorendo produttività e condivisione in tempo reale.

Piani su misura: Easy, Advanced e Professional

La piattaforma è disponibile in tre soluzioni:

Easy : ideale per archiviare e digitalizzare file personali (25 € + IVA il primo anno).

Advanced : pensato per chi cerca sincronizzazione e strumenti di lavoro integrati (50 € + IVA il primo anno).

Professional: la scelta perfetta per i team, con 30 utenze incluse e funzionalità di collaborazione avanzata (150 € + IVA il primo anno).

Tutti i piani includono spazio illimitato, traffico prioritario e la possibilità di acquistare Aruba Drive anche associandolo a un dominio, così da creare un ambiente personalizzato con logo e identità propria.

Con Aruba Drive non solo archivi i tuoi file, ma costruisci un ecosistema digitale sicuro, collaborativo e scalabile, in grado di accompagnarti nella gestione quotidiana della tua vita privata e professionale. Per conoscere l’offerta completa di Aruba Drive clicca qui.

