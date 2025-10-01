Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
magazine
About

Aruba Drive: il cloud illimitato per archiviare e condividere i tuoi file

Aruba Drive offre spazio illimitato, strumenti integrati e data center sicuri in Italia. Tre piani per privati e team, ideali per archiviare, collaborare e condividere.
Aruba Drive: il cloud illimitato per archiviare e condividere i tuoi file
Aruba Drive offre spazio illimitato, strumenti integrati e data center sicuri in Italia. Tre piani per privati e team, ideali per archiviare, collaborare e condividere.
Lucrezia Cerbara
Pubblicato il 1 ott 2025
Link copiato negli appunti

Un cloud storage sicuro è sempre più centrale per la vita digitale e professionale, eAruba Drive si presenta come una soluzione completa e sicura per archiviare, gestire e condividere file senza limiti di spazio. Pensato per privati, professionisti e piccoli team, questo servizio di Aruba consente di portare online documenti, immagini e video con la certezza di avere sempre a disposizione un ambiente affidabile e semplice da usare.

Scopri l'offerta di Aruba Drive

 

Spazio illimitato, libertà assoluta

Con Aruba Drive lo spazio non ha confini: puoi archiviare senza limiti tutti i tuoi contenuti e sincronizzarli automaticamente tra PC, smartphone e tablet. In questo modo il tuo mondo digitale ti segue ovunque, permettendoti di lavorare, condividere e collaborare senza barriere, sempre connesso con colleghi e partner.

Strumenti integrati per lavorare meglio

Oltre a essere un drive illimitato, Aruba Drive è una vera e propria piattaforma collaborativa. I file caricati possono essere modificati online grazie a una suite di strumenti integrati: editor di testi, fogli di calcolo, presentazioni, ma anche tool per il fotoritocco e l’editing video. Una gamma di funzioni che rende il lavoro più fluido, favorendo produttività e condivisione in tempo reale.

Piani su misura: Easy, Advanced e Professional

La piattaforma è disponibile in tre soluzioni:

  • Easy: ideale per archiviare e digitalizzare file personali (25 € + IVA il primo anno).

  • Advanced: pensato per chi cerca sincronizzazione e strumenti di lavoro integrati (50 € + IVA il primo anno).

  • Professional: la scelta perfetta per i team, con 30 utenze incluse e funzionalità di collaborazione avanzata (150 € + IVA il primo anno).

Tutti i piani includono spazio illimitato, traffico prioritario e la possibilità di acquistare Aruba Drive anche associandolo a un dominio, così da creare un ambiente personalizzato con logo e identità propria.

Con Aruba Drive non solo archivi i tuoi file, ma costruisci un ecosistema digitale sicuro, collaborativo e scalabile, in grado di accompagnarti nella gestione quotidiana della tua vita privata e professionale. Per conoscere l’offerta completa di Aruba Drive clicca qui.

Se vuoi aggiornamenti su Hosting inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

Sfrutta l'AI per creare il tuo sito web con Hostinger: promo fino al 75% di sconto
Hosting

Sfrutta l'AI per creare il tuo sito web con Hostinger: promo fino al 75% di sconto
Fai decollare la tua attività online con un website builder economico ricco di funzioni AI
Hosting

Fai decollare la tua attività online con un website builder economico ricco di funzioni AI
Hosting WordPress gratis per un anno dal provider numero 1 in Europa: ecco l'offerta di IONOS
Hosting

Hosting WordPress gratis per un anno dal provider numero 1 in Europa: ecco l'offerta di IONOS
Per il tuo progetto personale c'è IONOS: il website builder con AI
Hosting

Per il tuo progetto personale c'è IONOS: il website builder con AI