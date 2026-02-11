Aruba: dal dominio al sito web, tutte le offerte per partire online

Scegliere il dominio giusto è il primo passo per dare forma a un progetto online credibile e riconoscibile. E Aruba offre un ecosistema pensato per accompagnare privati, professionisti e imprese in ogni fase della loro presenza online, dal dominio alla crescita digitale ora con una serie di offerte che permettono di avviare un progetto con costi molto ridotti.

Con Aruba, la registrazione e il trasferimento dei domini diventano semplici e accessibili, grazie a un’offerta ampia che copre le principali estensioni: .it a partire da 3,99 euro, .com da 4,99 euro, .cloud da 0,99 euro, .eu da 1,99 euro e .info da 2,49 euro, con promozioni dedicate per il primo anno. Un punto di partenza pensato sia per chi lancia un nuovo progetto sia per chi desidera proteggere la propria identità digitale.

Accanto alla registrazione del dominio, Aruba propone soluzioni integrate per comunicare in modo professionale fin da subito. Il dominio con email personalizzata, disponibile a partire da 0,99 euro + IVA per il primo anno, consente di creare indirizzi di posta coerenti con il proprio brand e di gestirli attraverso gli strumenti avanzati della Webmail Aruba, pensati per produttività e affidabilità.

Soluzioni per siti web ed e-commerce

Per chi vuole costruire un sito web o un e-commerce, l’offerta hosting si articola su più livelli. I piani Hosting Linux e Windows, a partire da 9,90 euro + IVA per il primo anno, garantiscono piena libertà di sviluppo. Le soluzioni WordPress e WooCommerce, disponibili da 11,90 euro + IVA, si rivolgono invece a chi desidera affidarsi alle piattaforme più utilizzate per la creazione di siti e negozi online. Per chi preferisce strumenti guidati, SuperSite Easy e Professional consente di realizzare siti, blog o shop online da 17,90 euro + IVA, con zero commissioni e funzionalità supportate da AI integrata.

Spazio di archiviazione illimitato

Un’attenzione particolare è dedicata anche alla gestione dei dati. Aruba Drive, disponibile da 35 euro + IVA per il primo anno, offre uno spazio di archiviazione illimitato per conservare, condividere e organizzare file, integrandosi con gli altri strumenti dell’ecosistema Aruba per migliorare la produttività quotidiana.

A completare il quadro, un servizio di assistenza specializzata disponibile 24/7 .Un ecosistema pensato per accompagnare utenti, professionisti e imprese in ogni fase della loro presenza online, dal dominio alla crescita digitale. Per conoscere l'offerta completa di Aruba clicca qui.

