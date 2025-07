Aruba: crea il tuo sito web con WordPress e AI a partire da 14,90€

Vuoi creare un sito professionale senza complicazioni, con WordPress già pronto e strumenti che ti aiutano a dare forma alle tue idee? Con Aruba Hosting puoi farlo a partire da 14,90€ per il primo anno, grazie a piani completi che integrano Intelligenza Artificiale e strumenti avanzati per realizzare e gestire il tuo progetto online, anche se parti da zero.

Scopri tutti i piani di hosting personalizzati

Ecco come funzionano i piani di Hosting WordPress Gestito: Smart, Premium e Top.

Piano Smart - Per chi parte da zero

Se sei alle prime armi e vuoi aprire il tuo primo sito, il piano Smart è l’opzione perfetta. Offre:

Supporto fino a 50.000 visitatori mensili .

Dominio gratuito incluso.

5 caselle email da 1 GB .

Database MySQL con backup.

AI Assistant per semplificare la creazione del sito.

HiSpeed Cache per prestazioni veloci.

Ambiente di staging per provare modifiche senza rischi.

Trasferimento sito gratuito e assistenza 24/7.

Prezzo: da 14,90€ al mese.

Piano Premium - Per progetti in crescita

Hai un sito già avviato e vuoi più risorse? Il piano Premium è progettato per chi ha ambizioni più grandi:

Fino a 500.000 visitatori mensili .

Caselle email illimitate + 10 Gigamail da 5 GB.

5 caselle PEC per la tua attività.

Accesso SSH per gestioni avanzate.

AI Assistant , HiSpeed Cache e ambiente di staging.

Supporto tecnico 24 ore su 24.

Prezzo: da 39,90€ al mese.

Piano Top - Per siti ad alto traffico

Se il tuo sito è già un punto di riferimento e riceve molto traffico, il piano Top è la soluzione più potente:

Fino a 1.000.000 di visitatori mensili .

Caselle email illimitate + 20 Gigamail da 5 GB.

10 caselle PEC e Business Mail .

Accesso SSH, AI Assistant, HiSpeed Cache e assistenza 24/7 sempre inclusi.

Prezzo: da 79,90€ al mese. Con Aruba Hosting WordPress hai tutto quello che ti serve per crescere: affidabilità, velocità e semplicità, con piani scalabili adatti a ogni fase del tuo progetto digitale. Scopri di più e scegli il tuo piano sul sito ufficiale di Aruba.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.