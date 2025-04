Aruba Cloud: sconto del 50% per 3 mesi su VMware Cloud Server

VMware Cloud Server, la soluzione di Aruba Cloud che consente la creazione di infrastrutture virtuali scalabili e dai costi certi, è in sconto del 50%. Grazie all'offerta in corso, è possibile attivare il servizio a 8,40 euro al mese per tre mesi, anziché 16,79 euro.

La piattaforma in questione include la virtualizzazione VMware, traffico illimitato, storage SAN SDD ridondato e strumenti avanzati di networking. Inoltre, Aruba permette di personalizzare il proprio VDC con un'ampia gamma di servizi aggiuntivi, come ad esempio firewall dedicati, uno spazio FTP dedicato, template personalizzati e il backup dei dati in cloud.

I vantaggi di Aruba Cloud

La scelta di VMware Cloud Server è indicata per tutti coloro che sono alla ricerca delle migliori infrastrutture cloud in Italia, le quali vantano la certificazione Standard Rating 4. Dal punto di vista della sicurezza dei dati, affidandosi ad Aruba Cloud si ha la garanzia che le proprie informazioni personali vengano trattate in conformità con quelle che sono le normative europee.

Un altro vantaggio di scegliere VMware Cloud Server è la gestione intuitiva dell'ambiente cloud, grazie all'interfaccia integrata del pannello di controllo offerta da Aruba Cloud, oppure tramite le API, che aiutano a gestire in maniera ottimale tutte le operazioni. Sempre a proposito di gestione, la soluzione di Aruba garantisce anche il supporto per formati come .vmdk, attraverso cui gli utenti hanno la possibilità di trasferire le macchine virtuali tra ambienti cloud in modo più semplice.

Infine, sono da rimarcare i costi trasparenti dell'offerta, questo grazie al traffico illimitato, alle risorse garantite e al modello pay-per-view. Gli utenti hanno così il pieno controllo sul costo della propria infrastruttura virtuale, con un risparmio significativo quando il server virtuale è spento.

L'offerta disponibile su Aruba Cloud, grazie alla quale è possibile attivare il pacchetto VMware Cloud Server in sconto del 50% per tre mesi, è valida fino al 30 aprile 2025.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.