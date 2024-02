ARGINA GLI OSTACOLI e potenzia la tua rete WiFi con il Ripetitore Xiaomi al 20% DI SCONTO

Il ripetitore WiFI Xiaomi è la soluzione ideale per eliminare le zone non coperte dalla rete WiFi e godere di una connessione stabile e veloce in tutta la casa. Grazie alla sua capacità dual band, opera su entrambi i 2.4 GHz e 5 GHz con una velocità combinata fino a 1200 Mbps, garantendo prestazioni ottimali per qualsiasi attività online.

L'ingresso Fast Ethernet del ripetitore consente di collegare dispositivi cablati come TV, console di gioco o lettori di streaming direttamente alla rete, assicurando una connessione più affidabile e senza interruzioni. Questo è particolarmente utile per i dispositivi che richiedono una connessione stabile per lo streaming di contenuti ad alta definizione o per il gaming online.

Dotato di un indicatore di segnale intelligente, l'extender ti aiuta a individuare il posto migliore per posizionarlo, garantendo la massima copertura e prestazioni ottimali. Inoltre, fornisce informazioni dettagliate sul funzionamento del ripetitore, consentendoti di monitorare facilmente lo stato della connessione.

Rispettando gli standard IEEE 802.11ac/n/a per la banda da 5 GHz e IEEE 802.11n/b/g per la banda da 2,4 GHz, questo ripetitore assicura compatibilità con la maggior parte dei router e dispositivi WiFi presenti sul mercato. Con una temperatura di funzionamento compresa tra 0 e 40°C, il Mi WiFi Range Extender AC1200 è adatto per l'utilizzo in varie condizioni ambientali.

Su Amazon, oggi, è disponibile uno sconto del 20% sul ripetitore WiFi Xiaomi che viene messo in vendita a soli 23,99€.