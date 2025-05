Il cloud che non scade mai: pCloud ti offre spazio a vita

In un mondo sempre più digitale, scegliere un servizio di cloud storage affidabile, sicuro e flessibile è fondamentale. Da oltre dieci anni, oltre 20 milioni di utenti hanno scelto pCloud come fornitore di fiducia per l’archiviazione e la gestione dei propri dati. Oggi, pCloud rilancia con una proposta unica nel suo genere: piani “Lifetime”, con pagamento unico e accesso a vita allo spazio cloud, senza canoni mensili o costi nascosti.

Piani a vita: paga una sola volta, conserva per sempre

pCloud elimina il concetto di abbonamento mensile offrendo 3 opzioni Lifetime pensate per ogni esigenza:

Premium 500 GB – 199€ una tantum (anziché 299€): 500 GB di spazio e 500 GB di traffico condiviso.

Premium Plus 2 TB – 399€ una tantum (anziché 599€): 2 TB per chi lavora con file pesanti, foto e video.

Ultra 10 TB – 1190€ una tantum (anziché 1890€): lo spazio ideale per aziende, content creator o utenti che vogliono archiviare tutto, senza pensieri.

Tutti i prezzi sono finali, senza costi di configurazione o spese ricorrenti. E se cambi idea, hai 14 giorni per il rimborso garantito.

Archiviazione personale di documenti importanti

Per gli utenti privati, pCloud rappresenta una cassaforte digitale dove conservare documenti personali, come contratti, certificati e altri file importanti. La possibilità di accedere ai file da qualsiasi dispositivo e la funzione di recupero delle versioni precedenti offrono ulteriore tranquillità.

Backup automatico di dispositivi mobili

Con l'app mobile di pCloud, è possibile impostare il backup automatico di foto e video, assicurando che i ricordi più preziosi siano sempre al sicuro. In caso di perdita o danneggiamento del dispositivo, i file possono essere facilmente recuperati.

Soluzione familiare con pCloud Family

Il piano pCloud Family consente di condividere lo spazio cloud con fino a 5 membri della famiglia, mantenendo account separati e privati. È l'ideale per famiglie che desiderano centralizzare l'archiviazione di foto, video e documenti. Per conoscere l'offerta completa di pCloud clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.